Avrupa'da geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmeleri ve Brüksel'de konuşulanlar
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Euronews Türkçe geçtiğimiz hafta Avrupa'da öne çıkan gelişmeleri ve Brüksel'de konuşulanların özetini sizler için derledi. Sertaç Aktan'ın aldığı Avrupa notlarında bu hafta Brexit, Ursula von der Leyen'in komiserler kabinesi ve von der Leyen'in AB-Türkiye ilişkilerine yaklaşımı var.
Euronews Türkçe geçtiğimiz hafta Avrupa'da öne çıkan gelişmeleri ve Brüksel'de konuşulanları sizler için derledi.
Sertaç Aktan'ın aldığı Avrupa notlarında bu hafta İngiltere Parlamentosu zorunlu tatile girmeden önce Brexit sürecinde yaşanan son gelişmeler, bir sonraki Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in kabinesi, bu kabineye tepkiler ve von der Leyen'in Türkiye'ye ilişkin görüşleri var.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:30
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