Fransa'da, neredeyse Türkiye'nin aktif vaka sayısı kadar günlük vaka sayısı açıklandı - Son Dakika

Fransa'da, neredeyse Türkiye'nin aktif vaka sayısı kadar günlük vaka sayısı açıklandı

10.10.2020 22:35

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 896 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Fransa'da Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 54 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 32 bin 684'e ulaştı. Ülkede, virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 26 bin 896 artışla 718 bin 873'e yükseldi. Bu rakam, salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Son 7 günde 4 bin 999 kişi hastanelerde tedavi altına alındı, bunlardan 928'si yoğun bakımda yatıyor. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 11'e ulaştı.

GÖRÜLEN EN YÜKSEK VAKA 21 BİNE YAKINDI

Ülkede, son olarak dün kayıtlara geçen 20 bin 746 vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

Fransa'da, neredeyse Türkiye'nin aktif vaka sayısı kadar günlük vaka sayısı açıklandı

Avrupa, Fransa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da, neredeyse Türkiye'nin aktif vaka sayısı kadar günlük vaka sayısı açıklandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu'dan "Tarikatlar devlete sızdı" iddiasına sert yanıt: Provokasyon Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan ordusu püskürtüldü Alaattin Çakıcı'nın avukatı 17 yıl hapis cezasını istinafa taşıyacak İşe gideceğini söyleyerek evden çıkan itfaiye eri, zeytinlikte kendini asarak intihar etti Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları İzmir'de 6 kişiyi öldüren etil alkolden servet kazanıyorlar: 6-7 ayda villa sahibi olan var Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek
Altın Portakal'ın kazananları belli oldu! 5 ödül alan Altın Portakal'ın kazananları belli oldu! 5 ödül alan "Hayaletler" geceye damgasını vurdu         
22:03
Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş         
21:08
57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali yıldızlar geçidine sahne oldu! 'Kırmızı halı' şıklığı yaşandı 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali yıldızlar geçidine sahne oldu! 'Kırmızı halı' şıklığı yaşandı         
20:09
Son Dakika: Hatay'daki orman yangınları tam olarak kontrol altına alındı Son Dakika: Hatay'daki orman yangınları tam olarak kontrol altına alındı         
19:10
Roma Kulübü, Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'a yardım gönderdi Roma Kulübü, Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'a yardım gönderdi         
17:08
İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu         
15:37
34 yıldır küs olan öz kardeşlerden fıkra gibi arazi kavgası 34 yıldır küs olan öz kardeşlerden fıkra gibi arazi kavgası         
15:33
Hatay'ı bunlar mı yaktı? 30 saniyelik video sosyal medyada elden ele dolaşıyor Hatay'ı bunlar mı yaktı? 30 saniyelik video sosyal medyada elden ele dolaşıyor         
15:28
Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum         
14:23
Sincar anlaşmasına göre terör örgütü PKK bölgeden çıkarılacak Sincar anlaşmasına göre terör örgütü PKK bölgeden çıkarılacak         
14:09
Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik         
13:45
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu         
13:26
Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı         
11:50
Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok         
10:37
Türkiye'de de top koşturan ünlü futbolcu, Azerbaycan ordusuna katıldı Türkiye'de de top koşturan ünlü futbolcu, Azerbaycan ordusuna katıldı         
09:16
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 23:49:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da, neredeyse Türkiye'nin aktif vaka sayısı kadar günlük vaka sayısı açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei