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Avrupa'da gurur gecesi! Temsilcilerimiz tur biletini aldı, Türkiye sıralamada basamak yükseldi - Son Dakika

Avrupa'da gurur gecesi! Temsilcilerimiz tur biletini aldı, Türkiye sıralamada basamak yükseldi

13.08.2021 00:30
Avrupa'da gurur gecesi! Temsilcilerimiz tur biletini aldı, Türkiye sıralamada basamak yükseldi, System.String[]

Avrupa'daki temsilcilerimiz dün oynadıkları maçlarda aldıkları galibiyetlerle Türkiye'yi sevince boğdu. Galatasaray, Avrupa Ligi'nde St. Johnstone'u saf dışı bırakırken Sivasspor ile Trabzonspor da UEFA Konferans Ligi'nde play-off biletini kaptı. Bu sonuçların ülke puanına yansıması da bir hayli olumlu oldu. Türkiye, sıralamada Çekya'yı geçip 17. sıraya yükseldi ve 19. Norveç ve 20. Yunanistan'la da puan farkını açtı.

Temsilcilerimiz dün akşam oynadıkları maçlarda aldıkları sonuçlarla Türkiye'yi gurura boğdu. Galatasaray, Sivasspor ve Trabzonspor rakiplerini saf dışı bırakarak Avrupa'da yoluna tam gaz devam ederken ülke puanına da büyük katkı sağladılar.

NORVEÇ VE YUNANİSTAN'LA PUAN FARKINI AÇTIK

Spor yorumcusu Taner Karaman'ın sosyal medyada yaptığı paylaşıma göre; Temsilcilerimizin Avrupa'da aldığı sonuçlardan sonra Türkiye, Çekya'yı geçip, 17.sıraya yükseldi. 19. Norveç ve 20. Yunanistan ile puan farkını açtık, 16. Kıbrıs Rum Kesimi ile puan farkını da erittik.

Avrupa'da gurur gecesi! Temsilcilerimiz tur biletini aldı, Türkiye sıralamada basamak yükseldi

Galatasaray, Trabzonspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa'da gurur gecesi! Temsilcilerimiz tur biletini aldı, Türkiye sıralamada basamak yükseldi - Son Dakika Spor


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