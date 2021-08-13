Avrupa'da gurur gecesi! Temsilcilerimiz tur biletini aldı, Türkiye sıralamada basamak yükseldi

Temsilcilerimiz dün akşam oynadıkları maçlarda aldıkları sonuçlarla Türkiye'yi gurura boğdu. Galatasaray, Sivasspor ve Trabzonspor rakiplerini saf dışı bırakarak Avrupa'da yoluna tam gaz devam ederken ülke puanına da büyük katkı sağladılar.

NORVEÇ VE YUNANİSTAN'LA PUAN FARKINI AÇTIK

Spor yorumcusu Taner Karaman'ın sosyal medyada yaptığı paylaşıma göre; Temsilcilerimizin Avrupa'da aldığı sonuçlardan sonra Türkiye, Çekya'yı geçip, 17.sıraya yükseldi. 19. Norveç ve 20. Yunanistan ile puan farkını açtık, 16. Kıbrıs Rum Kesimi ile puan farkını da erittik.