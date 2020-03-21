Avrupa'da hangi ülkeler koronavirüs sebebiyle karantina ve sokağa çıkma yasağı uyguluyor? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avrupa'da hangi ülkeler koronavirüs sebebiyle karantina ve sokağa çıkma yasağı uyguluyor? - Son Dakika Dünya

Avrupa'da hangi ülkeler koronavirüs sebebiyle karantina ve sokağa çıkma yasağı uyguluyor?

6 saat önce

Avrupa'da hangi ülkeler koronavirüs sebebiyle karantina ve sokağa çıkma yasağı uyguluyor? İtalya, Almanya, Fransa ve Belçika'da sokağa çıkma yasağı uygulanırken, tüm okullar da kapatıldı.

Avrupa'da hangi ülkeler koronavirüs sebebiyle karantina ve sokağa çıkma yasağı uyguluyor?, System.String[]

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 salgınının yayılmasına engel olmak için birçok ülke karantina ve sokağa çıkma yasağı tedbirlerine başvuruyor.


Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) koronavirüs salgınının yeni merkezinin Avrupa olduğunu açıklamasının ardından başta İtalya, Fransa ve İspanya kısmi karantina uygularken, Avrupa Birliği (AB) üyesi birçok ülke de Covid 19 ile ilgili geniş çaplı önlemler aldı.

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Koronavirüs, İtalya, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:15 

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