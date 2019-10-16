Son Dakika Haberleri: Avrupa'da hava kirliliği 400 bin erken ölüme neden oldu
Son Dakika Güncel Avrupa'da hava kirliliği 400 bin erken ölüme neden oldu

Avrupa'da hava kirliliği 400 bin erken ölüme neden oldu

1 saat önce

Avrupa Çevre Ajansı (EEA) tarafından yayınlanan rapora göre, Avrupa'da 2016 yılında düşük hava kalitesi nedeniyle 400 bin erken ölüm meydana geldi.

Avrupa'da hava kirliliği 400 bin erken ölüme neden oldu, System.String[]

Avrupa Çevre Ajansı (EEA) tarafından yayınlanan rapora göre, Avrupa'da 2016 yılında düşük hava kalitesi nedeniyle 400 bin erken ölüm meydana geldi.

Avrupa Çevre Ajansının (EEA) yayınladığı rapora göre, 2016 yılında düşük hava kalitesi nedeniyle Avrupa genelinde 400 bin erken ölüm meydana geldi. Raporda, hava kirliliğinin şu anda insan sağlığı için en önemli çevresel risk faktörü olduğu belirtildi.

EEA raporunu hazırlayan hava kalitesi uzmanlarından Alberto Gonzlez Ortiz, Avrupa şehirlerindeki tehlikeli partikül madde seviyesinin düştüğünü ancak bunun yeterince hızlı gerçekleşmediğini söyledi. Ortiz, "AB standartlarına henüz ulaşmadık ve tabi ki Dünya Sağlık Örgütü standartlarına ulaşmaktan çok uzaktayız" dedi. Ortiz, şehirlerde hava kirliliği seviyesinin düşmesi için araba sayısının azaltılmasının özellikle azot dioksitin azaltılması konusunda önemli bir faktör olduğunu söyledi. Ortiz, "Kirlilikle mücadele ettiğimizde, iklim değişikliğinin yanı sıra gürültü ile de mücadele ediyoruz. Bu bir kazan-kazandır" diye konuştu.

Avrupa Komisyonu Temmuz ayında, Avrupa Adalet Divanı'ndan vatandaşlarını hava kirliliğine karşı koruyamadıkları için İspanya ve Bulgaristan'a karşı harekete geçmesini istemişti.

(YK-NT-Y)

Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:45 Kaynak: İHA
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