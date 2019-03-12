Son Dakika Haberleri: Avrupa'da Hava Kirliliğinden Yılda 800 Bin Kişi Ölüyor

Avrupa'da Hava Kirliliğinden Yılda 800 Bin Kişi Ölüyor

29 dakika önce

YAPILAN bir araştırma, Avrupa'da hava kirliliğinden kaynaklanan ölümlerin, sigaradan ölenlerden daha fazla olduğunu ve önceki tahminlerin iki kat üzerinde olduğunu ortaya çıkardı.

Avrupa'da Hava Kirliliğinden Yılda 800 Bin Kişi Ölüyor, System.String[]
YAPILAN bir araştırma, Avrupa'da hava kirliliğinden kaynaklanan ölümlerin, sigaradan ölenlerden daha fazla olduğunu ve önceki tahminlerin iki kat üzerinde olduğunu ortaya çıkardı. Bilim adamları araştırmadan elde edilen veriler sonucu, Avrupa'da hava kirliliğinin insan ömrünü 2 yıl kısalttığını ve yılda 800 bin insanın hava kirliliği sebebiyle hayatını kaybettiği tahmininde bulundu. Araştırmacılar, Avrupa'nın hava kirliliğinin dünya ortalamasından daha yüksek olduğu ve sağlıkta hasara yol açtığını söyledi.

ÖNCE AKCİĞERİ VURUYOR

The European Journal'da (Avrupa Kalp Gazetesi) yayımlanan haberde, kirli havanın önce akciğeri vurduğunu, bunun da kan dolaşımı ve kalp rahatsızlıklarını tetikleyerek solunum hastalıklarından ölenlerin sayısını ikiye katladığı anlatıldı. Almanya Mainz Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Profesör Thomas Münzel, hava kirliliğinin sigaradan daha fazla ölüme neden olduğunu, sigaradan kaçışın mümkün olduğunu ancak kirli havadan kaçılamadığını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de hava kirliliğinin 'yeni sigara' olduğu açıklamasını yaptı.

ÖLÜMLER YÜZDE 55 ORANINDA AZALTILABİLİR

Araştırma ekibinden Mainz Kimya Enstitüsünden Prof. Jos Lelieveld, "Hava kirliliğinin çoğunun fosil yakıt kullanmaktan kaynaklandığına göre acilen diğer enerji kaynaklarına dönmeye ihtiyacımız var. Temiz ve yenilenebilir enerji kullanmakla sadece Paris iklim anlaşmasının şartlarını yerine getirmekle kalmaz, hava kirliliğiyle ilintili ölümleri yüzde 55 oranında azaltabiliriz" dedi. Araştırmanın, kirli havaya maruz kalma, nüfus yoğunluğu, yaş ve kirli havanın sağlığa etkisi konusundaki verilere dayandırıldığı belirtildi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:20 

Avrupa, Güncel
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