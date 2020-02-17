Avrupa'da hayatı felç eden Dennis fırtınası Fransa'yı vurdu

Avrupa ülkeleri son iki haftada iki ayrı fırtınayla zor günler geçirdi. Kıtayı vuran Ciara fırtınasının ardından özellikle Batı Avrupa ülkeleri bu kez de Dennis fırtınasından etkilendi. Bunlardan birisi de Fransa.



Fırtına sebebiyle yüksek dalgalar oluşurken sokağa çıkan kişiler yürümekte zorlandı. Araç kullananlar ise şiddetli rüzgar ve yağmur sebebiyle zor anlar yaşadı.