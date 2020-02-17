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Avrupa'da hayatı felç eden Dennis fırtınası Fransa'yı vurdu
6 saat önce
Avrupa ülkeleri son iki haftada iki ayrı fırtınayla zor günler geçirdi.
Avrupa ülkeleri son iki haftada iki ayrı fırtınayla zor günler geçirdi. Kıtayı vuran Ciara fırtınasının ardından özellikle Batı Avrupa ülkeleri bu kez de Dennis fırtınasından etkilendi. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:27
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