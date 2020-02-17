Avrupa'da hayatı felç eden Dennis fırtınası Fransa'yı vurdu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avrupa'da hayatı felç eden Dennis fırtınası Fransa'yı vurdu - Son Dakika Dünya

Avrupa'da hayatı felç eden Dennis fırtınası Fransa'yı vurdu

6 saat önce

Avrupa ülkeleri son iki haftada iki ayrı fırtınayla zor günler geçirdi.

Avrupa ülkeleri son iki haftada iki ayrı fırtınayla zor günler geçirdi. Kıtayı vuran Ciara fırtınasının ardından özellikle Batı Avrupa ülkeleri bu kez de Dennis fırtınasından etkilendi. View on euronews

Avrupa'da hayatı felç eden Dennis fırtınası Fransa'yı vurdu

Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:27 
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