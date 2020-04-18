Avrupa'da hayvanlara kıyım, Bursa'da ziyafet var - Son Dakika
Son Dakika Genel Avrupa'da hayvanlara kıyım, Bursa'da ziyafet var - Son Dakika

Avrupa'da hayvanlara kıyım, Bursa'da ziyafet var

6 saat önce

Avrupa'da hayvanlara kıyım, Bursa'da ziyafet var Hayvanat bahçesinde keyifler yerinde Almanya'da korona virüs salgını sebebiyle mali krize giren Neumünster Hayvanat Bahçesi, yırtıcı hayvanları beslemek için diğer hayvanları yem yapmaya hazırlanırken, Bursa Hayvanat Bahçesinde ise hayvanlar...

Avrupa'da hayvanlara kıyım, Bursa'da ziyafet var

Hayvanat bahçesinde keyifler yerinde

BURSA - Almanya'da korona virüs salgını sebebiyle mali krize giren Neumünster Hayvanat Bahçesi, yırtıcı hayvanları beslemek için diğer hayvanları yem yapmaya hazırlanırken, Bursa Hayvanat Bahçesinde ise hayvanlar kuş sütüyle besleniyor.

Yaklaşık 140 türden bin 500 civarında canlının bulunduğu Bursa Hayvanat Bahçesi, korona virüs salgını sebebiyle ziyaretçi girişine kapatıldı. Ziyaretçiler olmayınca sessizliğe bürünen hayvanat bahçesinde hayvanların keyfi ise gayet yerinde. Her gün düzenli olarak bakıcıları tarafından beslenen hayvanlar çeşit çeşit vitamin ve minerali yüksek gıdalarla besleniyor. Avrupa'da vaşak, kartal, kızıl tilki, penguen ve kurtları beslemek için diğer hayvanlar feda edilecek. Yiyecek tedariki yapılamazsa kurban edilecekler arasında geyikler, keçiler ve balıklar da yer alıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli projelerinden Bursa Hayvanat Bahçesindeki hayvanlar ise korona virüs sürecinde çok şanslı. Hayvanat bahçesi sakinlerine bakıcıları tarafından envai çeşit yiyecek veriliyor. Bakıcılar lemur, fok, zürafa, penguen ve diğer zararsız hayvanları elleriyle besliyor. Rutin beslenmelerinde herhangi bir kısıtlama olmayan hayvanlar, birbirleriyle neşe içinde oynuyor. Hayvanat bahçesinin sevimli sakinlerinin mutlu hayatı İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi.

Hayvanat Bahçesi kapalı ama online ziyaret var

Sadece Bursalıların değil çevre illerden gelen vatandaşların da ilgiyle ziyaret ettiği Bursa Hayvanat Bahçesi korona virüs tedbirleri kapsamında dijital ortama taşındı. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından Hayvanat Bahçesi'nde 4 ayrı noktaya yerleştirilen kamera ile artık çocuklar evlerinden hayvanlar aleminin yaşamını izleme imkanı buluyor. Hayvanat Bahçesi'ndeki Afrika savanası, Habeş maymunu, su kuşları ve penguenlerin bulunduğu bölüme yerleştirilen kameralar sayesinde isteyenler havyanlar alemini https://www.bursabuyuksehir.tv/canli-yayin/hayvanat-bahcesi adresinden veya bursa cepte (Android, IOS) uygulamasından da anlık olarak izleyebiliyorlar.

Belediyenin günlük 3 bin ziyaretçisi olan şehir kameralarının korona virüs tedbirleri kapsamında günlük 10 bin kişiye çıktığı öğrenildi.

Avrupa'da hayvanlara kıyım, Bursa'da ziyafet var

Hayvanat Bahçesi, Almanya, Avrupa, Bursa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 10:23 Kaynak: İHA

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