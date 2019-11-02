Avrupa'da hırsızlık 6 senede yüzde 24 düştü; en yüksek oran Belçika ve Fransa'da

Avrupa'da hırsızlık sayısı son yıllarda düşüş gösteriyor. 2011 ile 2017 yılları arasında yaşanan hırsızlık olayları yüzde 24 düştü. Ancak bu veriler sadece polise bildirilen hırsızlık olaylarını kapsıyor. Hırsızlık oranı en fazla Belçika, Fransa ve İspanya'da olurken en az Arnavutluk, Macaristan ve Slovakya'da görüldü.



2011 ile 2017 yılı arasında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yıllık toplam hırsızlık sayısı 522 binden 396 bine geriledi. Bu da yüzde 24 düşüş anlamına geliyor. 2008 ile 2011 yılları arasında ise yüzde 4 artış yaşandı.