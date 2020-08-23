Avrupa'da ikinci dalga alarmı! 5 ülkede vaka sayıları korkutan boyuta ulaştı - Son Dakika

Avrupa'da ikinci dalga alarmı! 5 ülkede vaka sayıları korkutan boyuta ulaştı

Koronavirüs salgını birçok Avrupa ülkesinde yeniden etkisini arttırmaya başladı. Fransa, Almanya, İtalya, Yunanistan ve İngiltere'de vaka artışları ikinci dalga korkusunun yaşanmasına neden oluyor.

Çin'de ortaya çıkarak dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs salgınında Fransa, Almanya, İtalya, Yunanistan ve İngiltere'de vaka artış hızları tedirgin ediyor. İtalya'da Ağustos başından bu yana koronavirüs vaka sayılarında ani yükselişler görülürken Fransa'da günlük vaka sayısı yeniden 5 binin üzerine çıktı. Almanya'da vaka sayısı son 4 ayın zirvesine tırmanırken Yunanistan'da ise vaka sayısı salgının başında bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

FRANSA'DA VAKA ARTIŞI DURDURULAMIYOR

Fransa'da korona virüs salgını etkisini yeniden arttırmaya başlaması ile günlük vaka sayısı 5 bine yaklaştı. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 4 bin 897 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 242 bin 899'a yükseldiği duyuruldu.

Bakanlık, son 24 saatte korona virüs nedeni ile 1 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 30 bin 513'e ulaştığını aktardı. Sağlık Bakanlığı, 383'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 4 bin 709 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu ifade etti. Sağlık Bakanı Oliver Veran ise erken saatlerde yaptığı açıklamasında, ülkedeki durumun riskli olduğunu dile getirmiş, vakaların 20 ile 40 yaş arasında artışa geçtiğini açıklamıştı.

Öte yandan Fransa'da Mayıs ayında sona eren 2 aylık karantinanın ardından bugün en yüksek günlük vaka sayısı kayda geçti.

Avrupa'da ikinci dalga alarmı! 5 ülkede vaka sayıları korkutan boyuta ulaştı

ALMANYA'DA VAKA SAYISI 4 AYIN ZİRVESİNDE

Almanya'da yeni tip koronavirüs vakaları 232 bin 82'ye yükseldi. Son 24 saatte açıklanan günlük vaka artışı 2 bin 34 ile 25 Nisan'dan (20 bin 55) sonra kayıtlara geçen en yüksek sayı oldu.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 2 bin 34 arttığı bildirildi. Almanya'da temmuz ayı ortasından önce 250-500 düzeyinde seyreden günlük Kovid-19 vaka sayıları temmuz ayı sonuna doğru yükselişe geçti ve ağustosta yeniden 1000'nin üzerinde görülmeye başladı.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da son 24 saatte 7 artarak 9 bin 267, bugüne kadar iyileşen hasta sayısının da 206 bin 600 olduğu kaydedildi.

RKI'nin açıklamasında, Almanya genelinde özellikle hijyen ve mesafe kurallarına uyulmayan büyük kutlama ve eğlencelere katılanlarda Kovid-19 vakalarının arttığı belirtildi.

Açıklamada, vakaların artış sebebinin ayrıca tatilden dönenlerin ülkeye virüsü taşımaları olduğu ifade edildi.

Avrupa'da ikinci dalga alarmı! 5 ülkede vaka sayıları korkutan boyuta ulaştı

İTALYA'DA ARTIŞ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülke genelinde Kovid-19 bulaşmış kişi sayısı 259 bin 345'e çıktı. Ağustos başından bu yana günlük vaka sayılarındaki yükseliş eğilimi bugün de devam etti.

Ülkede, halihazırda 18 bin 438 aktif koronavirüs vakasının bulunduğu belirtildi.Ölü sayısı da son 24 saatte 7 artarak, 35 bin 437'ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı 267 artarak, 205 bin 470'e ulaştı.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza, basına yaptığı açıklamada, yoğun bakımdakilerin sayısının salgının ilk dönemine göre düşük olduğunu belirtti. Speranza, şu anda evde kalma ve ülke içinde seyahat kısıtlaması gibi uygulamaları içeren sıkı karantinaya gerek olmadığını ifade etti.

Avrupa'da ikinci dalga alarmı! 5 ülkede vaka sayıları korkutan boyuta ulaştı

SARDUNYA ADASI ÜLKENİN SALGIN MERKEZİNE DÖNÜŞTÜ

İtalya'nın Sardunya Adası, tatil sezonun ardından korona virüs salgının merkezi haline geldi.

Avrupa'da tatil sezonu ile birlikte birçok ülkede korona virüs salgını etkisini arttırmaya başladı. İtalya'nın ünlü tatil bölgelerinden Sardunya Adası salgın ile mücadele kapsamında uygulanan karantina döneminde ez az vakanın görüldüğü bölgeler arasında yer alıyordu. Karantinanın sona ermesi ve tatil sezonunun başlamasıyla Sardunya Adası ülkede salgının merkezi haline geldi. Lazio Bölgesel Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, adadan geri dönenlerin neredeyse yarısının enfekte olduğu aktarıldı. Dün ülke genelinde yapılan Kovid-19 testleri sonrası başkent Roma'nın da içinde bulunduğu Lazio bölgesinde 215 kişide korona virüs tespit edildi. Bölge, ülkede en fazla vakanın bulunduğu yer olarak kayıtlara geçti. Bölge Yönetimi, tespit edilen 215 yeni vakanın 97'sinin Sardunya Adası kaynaklı olduğunu açıklarken, diğer bölgeler ise karşılıklı olarak yolculara test uygulanmasına karar verdi.

Sardunya Adası'nda 9 Temmuz tarihinden bu yana yeni vaka tespit edilmemiş ve Kovid-19 nedeni ile can kaybı yaşanmamıştı. Tatil sezonunun başlaması ile adaya sadece bu hafta sonu deniz yoluyla 50 bin kişinin geldiği belirtildi. Artan vakaların ardından bölgesel yönetimler sınırların yeniden kapatılmasını gündeme getirdi. Campagna Bölgesi Başkanı Vincenzo De Luca geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada, vaka sayılarındaki artışın sürmesi halinde Ağustos ayı sonunda bölgeyi kapatabileceklerini aktarmıştı. Sardunya Adası'nda tatil yapan Bologna Teknik Direktörü Sinisa Mihajloviç'te tatil dönüşü yapılan testler sonucu korona virüse yakalandığını öğrenmişti. Semptom göstermeyen Mihajloviç, ulusal korona virüs tedbirleri nedeni ile 2 hafta evinde karantinada kalacak.

YUNANİSTAN'DA YENİ REKOR

Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 284 ile salgının başında bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, 284 yeni vakanın kaydedildiği son 24 saatte 2 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi. Açıklamada, ülkede virüse yakalananların yaş ortalamasının 39, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin yaş ortalamasının ise 77 olduğu belirtildi. Ayrıca, toplam vaka sayısı 8 bin 664'e yükselirken Kovid-19'dan ölenlerin sayısı ise 242'ye ulaştı.

Ülkede bir önceki en yüksek günlük vaka sayısı, 269 kişiye Kovid-19 tanısının konulduğu 21 Ağustos'ta görülmüştü.

Avrupa'da ikinci dalga alarmı! 5 ülkede vaka sayıları korkutan boyuta ulaştı

İNGİLTERE'DE İKİNCİ KORONAVİRÜS KARANTİNASI GELEBİLİR

İngiltere'de koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artışına bağlı olarak ikinci bir karantina döneminin başlayabileceği ifade edildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında günlük vaka sayıları Avrupa'da tekrar tırmanışa geçti. İngiltere Başbakanı Boris Johnsonın tekrar karantina olma ihtimali olmadığını açıklamasına rağmen, İngiliz medyasının bir hükümet kaynağından aldığı bilgiler tam tersini ifade etti. İngiliz medyasına konuşan hükümet kaynağı, İngiltere'nin sıkıntılı bir sonbahar-kış dönemi geçirebileceğini ve vaka sayılarının artması durumunda karantina ve sınırlamaların tekrar geri getirilebileceğini ifade etti.

FRANSA VE İSPANYA ÖRNEĞİ

İngiltere'de vaka artışının Fransa ve İspanya gibi olması durumunda kısıtlamaların gelebileceği aktarıldı. Son haftalarda Fransa ve İspanya'da salgına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesiyle vaka sayılarında endişe verici artışlar gözlemleniyor. Dün açıklanan verilerde, İspanya'da bir günde 3 bin 650, Fransa'da ise 4 bin 586 vaka tespit edildiği rapor edilmişti.

Avrupa'da ikinci dalga alarmı! 5 ülkede vaka sayıları korkutan boyuta ulaştı
İngiltere, İtalya, Fransa, Avrupa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 22:38

Son Dakika Dünya Avrupa'da ikinci dalga alarmı! 5 ülkede vaka sayıları korkutan boyuta ulaştı - Son Dakika Dünya
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