Avrupa'da iktidarların yetkilerini suistimal etmesini engellemek için 'kontrol listesi' geliyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avrupa'da iktidarların yetkilerini suistimal etmesini engellemek için 'kontrol listesi' geliyor - Son Dakika Dünya

Avrupa'da iktidarların yetkilerini suistimal etmesini engellemek için 'kontrol listesi' geliyor

6 saat önce

Kontrol listesinin en önemli mesajı, “demokrasinin, seçimi kazananın her istediğini yapar anlamına gelmediğini vurgulaması” olarak görülüyor. Kontrol listesi ile üye ülkelerde yönetim biçimi ne olursa olsun kuvvetler ayrılığı ilkesine saygı gösterilmesini sağlamak hedefleniyor.

Avrupa'da iktidarların yetkilerini suistimal etmesini engellemek için 'kontrol listesi' geliyor, System.String[]

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, üye ülkelerde seçim kazanan partilerin, yetki suistimalini önlemek için hazırlanan "kontrol listesi"ni kabul etti.


Kontrol listesinin en önemli mesajı, "demokrasinin, seçimi kazananın her istediğini yapar anlamına gelmediğini vurgulaması" olarak görülüyor.

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Avrupa Konseyi, Euronews, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:25 
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