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Avrupa'da iktidarların yetkilerini suistimal etmesini engellemek için 'kontrol listesi' geliyor
6 saat önce
Kontrol listesinin en önemli mesajı, “demokrasinin, seçimi kazananın her istediğini yapar anlamına gelmediğini vurgulaması” olarak görülüyor. Kontrol listesi ile üye ülkelerde yönetim biçimi ne olursa olsun kuvvetler ayrılığı ilkesine saygı gösterilmesini sağlamak hedefleniyor.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, üye ülkelerde seçim kazanan partilerin, yetki suistimalini önlemek için hazırlanan "kontrol listesi"ni kabul etti.
Kontrol listesinin en önemli mesajı, "demokrasinin, seçimi kazananın her istediğini yapar anlamına gelmediğini vurgulaması" olarak görülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:25
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