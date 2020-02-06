Avrupa'da iktidarların yetkilerini suistimal etmesini engellemek için 'kontrol listesi' geliyor

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, üye ülkelerde seçim kazanan partilerin, yetki suistimalini önlemek için hazırlanan "kontrol listesi"ni kabul etti.



Kontrol listesinin en önemli mesajı, "demokrasinin, seçimi kazananın her istediğini yapar anlamına gelmediğini vurgulaması" olarak görülüyor.