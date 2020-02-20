Avrupa'da ilk: İspanya'da kadın futbolcuların özlük hakları ve statüsü için toplu sözleşme imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avrupa'da ilk: İspanya'da kadın futbolcuların özlük hakları ve statüsü için toplu sözleşme imzalandı - Son Dakika Dünya

Avrupa'da ilk: İspanya'da kadın futbolcuların özlük hakları ve statüsü için toplu sözleşme imzalandı

7 saat önce

İspanya'da kadın futbol liglerinin statüsü ve kadın futbolcuların haklarını belirlemek amacıyla toplu işçi sözleşmesi imzalandı. Avrupa'da bir ilk olan sözleşme sayesinde en alt ligde oynayan kadın futbolcular dahi profesyonel sporcu statüsü kazandı ve resmi açıdan birçok hakka sahip oldu

Avrupa'da ilk: İspanya'da kadın futbolcuların özlük hakları ve statüsü için toplu sözleşme imzalandı, System.String[]

İspanya'da kadın futbol liglerinin statüsü ve kadın futbolcuların haklarını belirlemek amacıyla toplu işçi sözleşmesi imzalandı. Avrupa'da bir ilk olan sözleşme sayesinde en alt ligde oynayan kadın futbolcular dahi profesyonel sporcu statüsü kazandı ve resmi açıdan birçok hakka sahip oldu.


Kadın futbolcular ve yöneticiler söz konusu haklar için on yıllar süren bir uğraş vermişti. Ülkedeki eski Spor Kanunu çerçevesinde kadın futbolcular profesyonel olarak tanımlanmadığı için herhangi bir anlaşmazlık durumunda işveren konumundaki takımlardan hak talep edemiyordu

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İspanya, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:06 
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