Avrupa'da ilk korona virüsü vakası Fransa'da kaydedildi - Son Dakika

Çin'de ortaya çıkan ve dünya çapında paniğe neden olan korona virüsü, Avrupa'ya da sıçradı. Fransa'nın Paris ve Bordeaux şehirlerinde korona virüsü hastası 2 kişinin tespit edildiği açıklandı.

Çin'de 41 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüsü, bu kez Avrupa'da kaydedildi. Başkent Paris'te ve ülkenin güneybatısında bulunan Bordeaux'da 2 hastanın taşıyıcı olduğu kesinleşti. Hastaların hastanede karantina altına alındığını açıklayan Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, önümüzdeki günlerde yeni hastaların tespit edilmesinin de muhtemel olduğunu dile getirdi. Buzyn, virüsün yayılmasını engellemek için her şeyin yapılacağını ifade etti.

Fransa'daki 2 hasta hakkında bilgi veren Bakan Buzyn, Bordeaux'daki taşıyıcının 48 yaşında bir erkek olduğu, Çin'in Wuhan kentinden önceki gün döndüğünü belirterek ateş ve öksürme şikayeti üzerine acili arayıp ambulansla hastaneye getirildiğini açıkladı. Paris'teki hastanın ise hastanede testlerden geçirildikten sonra karantina altına alındığı belirtildi. 2 hastanın da gittiği yerler ve görüştüğü insanların listesini çıkaran yetkililer, ilgili kişilerle iletişime geçip gün içerisinde titizlikle ve düzenli olarak ateşlerinin ölçülmesi için çağrılacak.

Öte yandan yetkililer, hasta olduğunu düşünen vatandaşlara virüsü başkalarına bulaştırmamaları için acile gitmemelerini ve acil hattını arayıp evde beklemeleri konusunda çağrı yaptı.

(Özlem Kaplan/İHA)