Son Dakika Haberleri: Avrupa'da ilk oturum iznini en çok hangi ülke veriyor?
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Avrupa'da ilk oturum iznini en çok hangi ülke veriyor?

8 saat önce

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2017 yılında 3 milyondan fazla kişiye ilk oturum izni verildi. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'ın verilerine göre, Polonya 683 bin 228 vizeyle en fazla ilk oturum izni veren ülke oldu.

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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2017 yılında 3 milyondan fazla kişiye ilk oturum izni verildi.

İlk oturum izni, AB üyesi ülkelerin Birlik dışındaki ülke vatandaşlarına 3 aydan daha uzun süreli vizelere verilen isim.
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Avrupa Birliği, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:22 
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