Avrupa'da insan kaçakçılığı ve fuhuş operasyonu

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), Litvanya ve İspanya güvenlik birimleriyle ortaklaşa yürütülen insan kaçakçılığı ve fuhuş operasyonunda organize suç örgütü üyesi 15 kişinin yakalandığını duyurdu.

Europol'den yapılan açıklamaya göre, Litvanya ve İspanya'da toplam 50 noktada yapılan baskınlarla İspanya'da 2, Litvanya'da 13 örgüt üyesi yakalandı.

Operasyonda, çoğu Belarus ve Ukrayna uyruklu olmak üzere 118 insan ticareti mağduru tespit edildi.

Ayrıca operasyonda çok sayıda sahte belge, silah, uyuşturucu madde, polis arabası süsü verilmiş bir araç, para ve sahte para bulundu.

Europol, 2018'den bu yana koordineli şekilde sürdürülen soruşturma neticesinde operasyonun tamamlandığını bildirdi.