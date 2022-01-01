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Avrupa'da İslam karşıtlığı, Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerine dönüştü - Son Dakika

Avrupa'da İslam karşıtlığı, Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerine dönüştü

01.01.2022 09:41
Avrupa'da İslam karşıtlığı, Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerine dönüştü

Avrupa İslamofobi Raporu, eski kıtada insanlık dışı ırkçı ideolojilerin şiddet eylemlerine yol açtığına, son yıllarda Müslümanların dini kimlikleri nedeniyle maruz kaldıkları fiziki saldırılardan ötürü ciddi mağduriyetler yaşadığına dikkat çekiyor.

Avrupa İslamofobi Raporu, eski kıtada insanlık dışı ırkçı ideolojilerin şiddet eylemlerine yol açtığına, son yıllarda Müslümanların dini kimlikleri nedeniyle maruz kaldıkları fiziki saldırılardan ötürü ciddi mağduriyetler yaşadığına dikkat çekiyor.

Avrupa'da İslam karşıtlığı üzerine çalışmalar yapan Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enes Bayraklı ve Georgetown Üniversitesinden Prof. Dr. Farid Hafez'in hazırladığı "Avrupa İslamofobi Raporu 2020" Avusturya'daki Leopold Weiss Enstitüsü tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Çeşitli ülkelerden 37 akademisyen, uzman ve sivil toplum aktivistinin katkıda bulunduğu ve 31 ülkenin ele alındığı raporda Avrupa'da İslam karşıtlığının 2020'de nasıl seyrettiği örneklerle anlatıldı.

Uluslararası birçok kurum tarafından desteklenen raporda, siyasetten medyaya, sosyal yaşamın çeşitli alanlarında Müslümanların karşı karşıya kaldığı ırkçı saldırı ve eylemler derlendi.

Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle 2020'de İslam karşıtlığı her ne kadar dijital platformlara taşınsa da başta kadınlar olmak üzere Müslümanlar fiziki saldırıların hedefi olmayı sürdürdü.

Irkçı şiddet Almanya'da 9 kişinin canına mal oldu

Almanya'nın Hanau kentinde aşırı sağcı bir teröristin göçmen kökenli 9 kişiyi katletmesi geçen yıla damga vuran en önemli ırkçı saldırı olarak kayıtlara geçti. Teröristin özellikle göçmen kökenli kişilerin uğrak mekanlarına yönelik araştırma yaptığı ortaya çıktı.

Danimarka'da ise bir Müslümanı takip eden iki kişi, mağdura "Müslüman mısın? Neden buradasın?" şeklinde sorular yöneltti. Mağduru evine kadar takip eden şahıslar, zorla evine girdikleri Müslüman'ın ağır şekilde yaralanmasına neden oldu.

Estonya'da Türk Büyükelçiliği önüne domuz kafası

Estonya'da maskeli bir kişi başkent Tallinn'de Türkiye ve Azerbaycan Büyükelçiliklerinin yanı sıra bir İslam merkezinin önüne domuz kafası bıraktı.

Fransa'da örtülü iki kadın bıçaklı saldırıya uğradı

İslam karşıtı düzenleme ve söylemlerin gündelik yaşamın bir parçası haline gelmeye başladığı Fransa'da ise biri 19 diğeri 40 yaşlarında iki tesettürlü kadın Eyfel Kulesi yakınlarında bıçaklı saldırıya uğradı. Müslüman kadınlara ağır hakarette bulunan saldırganlar, 40 yaşındaki kurbanın akciğerine isabet eden bıçak darbeleri nedeniyle ağır yaralanmasına neden oldu.

Finlandiya'nın batısında yer alan Teuva'da genç bir Müslüman, kasaba halkının fiziksel saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Failler hakkında herhangi bir cezai işlem yapılmadı.

Kosova'da bir cami yakıldı

Kosova'nın başkenti Priştine'nin yaklaşık 40 kilometre batısındaki Verboc köyünde bir cami yakıldı.

Kuzey Makedonya'nın Bitola kentinde yeni inşa edilen iki caminin dış cephesine "Ayasofya bir kiliseydi ve öyle kalacak" ifadesi grafiti şeklinde yazıldı.

Sırbistan'da göçmen merkezine araçla girdi

Sırbistan'ın Obrenovac bölgesinde bulunan bir göçmen merkezine aracıyla giren saldırgan, "Müslüman bir devlet istemiyorum", "Kız arkadaşımın göçmenler tarafından saldırıya uğramasını istemiyorum" dedi.

İspanya'nın Malaga kentinde iki Müslüman kadın, kimliği belirsiz kadınlar tarafından çocuklarının önünde başörtüleri çekilerek tehdit edildi ve fiziksel saldırıya uğradı.

Karadağ'da Boşnak uyruklu 3 kişi saldırıya uğrayarak darbedildi. Saldırganlar, "Türkiye'ye gitme zamanı geldi, burada istenmiyorsunuz" şeklinde ırkçı ifadeler kullandı.

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İslamofobi, Müslüman, Saldırı, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa'da İslam karşıtlığı, Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerine dönüştü - Son Dakika


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