Avrupa'da İspanyol ateşi

KPMG Football Benchmark ekibinin hazırladığı 'Avrupa Eliti 2019 - Futbol Kulüpleri Değerlendirme Raporu'na göre Avrupa'nın en değerli 32 takımında en çok İspanyol oyuncu var. 106 İspanyol oyuncuyu, 74 Fransız ve 59 İngiliz futbolcu takip ediyor. Beşiktaş ve Galatasaray'ın aralarında olduğu 32 takımda sadece 19 Türk oyuncu var

Futbolda şampiyonluk kupaları sahiplerini bulurken KPMG Football Benchmark ekibi, 'Avrupa Eliti 2019 - Futbol Kulüpleri Değerlendirme Raporu'nu açıkladı. 'Avrupa Eliti' araştırmasının son raporunda göre, Avrupa'nın en değerli 32 takımında en çok İspanyol oyuncu var. 106 İspanyol oyuncuyu, 74 Fransız ve 59 İngiliz futbolcu takip ediyor. Dünya futbolun en değerli ülkesi Brezilya'dan ise 53 futbolcu, 32 takımın kadrosunda yer alıyor. Beşiktaş ve Galatasaray'ın aralarında olduğu bu 32 takımda sadece 19 Türk oyuncu bulunuyor.

EN DEĞERLİ OYUNCULAR ADA'YI SEÇİYOR

Bonservis bedeli 40 milyon Euro'dan üstü olan 58 oyuncu, İngiltere Premier Ligi'nde oynarken, 34 futbolcu İspanya La Liga takımlarında görev yapıyor. 20 futbolcunun tercihi İtalya Serie A olurken, 12 oyuncu Almanya Bundesliga, 11 futbolcu da Fransa Ligue 1'de top koşturuyor.

TÜRK OYUNCUNUN SAYISI DÜŞÜNDÜRÜCÜ

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''İspanyollar oyuncular yetenekleri nedeniyle Avrupa'nın dev kulüplerinin tercihi oluyor. Değerli oyuncular ise dünyanın en iyi ligi olan İngiltere Premier Ligi'in futbol oynamayı seçiyor. Premier Lig takımları da bütçeleri nedeniyle değerli oyuncuları kadrolarına katmakta zorlanmıyor. Beşiktaş ve Galatasaray'ın olduğu listede sadece 19 Türk oyuncunun olması da Türk futbolu açısında büyük bir soru işaretidir'' dedi.