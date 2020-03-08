Avrupa'da kadın-erkek istihdam oranı arasındaki fark açık ara en fazla Türkiye'de - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avrupa'da kadın-erkek istihdam oranı arasındaki fark açık ara en fazla Türkiye'de - Son Dakika Dünya

Avrupa'da kadın-erkek istihdam oranı arasındaki fark açık ara en fazla Türkiye'de

7 saat önce

Kadın ve erkek istihdam oranları arasındaki farka bakıldığında ise Türkiye ise açık ara zirvede.. Avrupa Birliği’nin (AB) 28 ülkesinde 2018 yılında bu fark ortalama yüzde 12 puan iken Türkiye’de ise yüzde 41 puan çıktı.

Avrupa'da kadın-erkek istihdam oranı arasındaki fark açık ara en fazla Türkiye'de, System.String[]

8 Mart Dünya Kadınlar Günü farklı alanlarda cinsiyet eşitliğinin vurgulandığı önemli etkinliklerden birisi. Bunların başında da çalışma hayatına katılım geliyor. Ancak Avrupa ülkelerinin tamamında istihdam oranı erkeklerde kadınlardan daha yüksek. Kadın ve erkek istihdam oranları arasındaki farka bakıldığında ise Türkiye açık ara zirvede. Türkiye'deki fark kendisine en yakın ülkenin neredeyse iki katı. Avrupa Birliği'nin (AB) 28 ülkesinde 2018 yılında bu fark ortalama yüzde 12 iken Türkiye'de bu oran yüzde 41'e çıktı.


Kadın istihdamında zirvede İsveç ve İsviçre var


AB İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) 2018 yılı verilerine göre kadın istihdamında zirvede yüzde 80,2 ile İsveç var. Bu ülkeyi İsviçre (yüzde 77,9), Litvanya (yüzde 76,7), Norveç (yüzde 76,5) ve Almanya (yüzde 75,8) takip ediyor. 28 AB ülkesinin ortalaması ise yüzde 67,4 oldu.

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Türkiye, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 09:01 
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