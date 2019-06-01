Avrupa'da Kadir Gecesi

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen
vaazında, insan için yenilenme ve diriliş vesilesi olan bu mübarek ayın sonuna yaklaşırken, bir yandan da ramazan aynına en büyük anlamını veren mübarek Kadir Gecesi
'ne kavuşmanın huzur ve sevincini yaşadıklarını söyledi.
Türkmen, "Ramazan ayında önceki yıllarda olduğu gibi hep birlikte kaynaşmanın, birlik ve beraberliğin en güzel örneği sergilendi. Cenab-ı Allah'ın 'Bin aydan daha hayırlı' dediği bu gecede kırgınlıklara, dargınlıklara son verip, kırdığımız gönülleri onaralım. Ramazanı şereflendiren bu özel gecenizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, bayrama da hep birlikte erişebilmeyi diliyorum" dedi.
Teravih namazının ardından DİTİB Genel Başkanı Türkmen ile caminin din görevlileri cemaatle musafaha yaptı.
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'nin Moudon Türk Birliği Derneği Lokali'nde düzenlenen programa ise Türkiye
'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı ve Türkiye'nin Cenevre
Başkonsolosu Mehmet Sait
Uyanık da katıldı. Moudon Belediye Başkanı Carole Pico'nun da iştirak ettiği programda katılımcılar iftar yaptı. İftarın ardından konuşan Büyükelçi Saygılı, bu ülkedeki Türklere kendi kültür, din, adet ve örflerine saygı çıkması çağrısında bulundu. Gençlere de seslenen Saygılı, "Türkçeyi en iyi şekilde öğrenin. Kendi dilini tam bilmeyen diğer dillere de hakim olamaz" dedi. Büyükelçi Saygılı, gurbetteki ailelerin çocuklara bırakacağı en büyük mirasın eğitim olduğunun altını çizdi.