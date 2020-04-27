Avrupa'da kawasaki şüphesi taşıyan çocuk hasta sayısında sert artış, Covid ilişkisi araştırılıyor

İtalyan ve İngiliz sağlık uzmanları son dönemde ağır enflamasyon şikayetiyle hastanelere getirilen çocuklarda Covid-19 ilişkisini araştırıyor. Özellikle İtalya'nın kuzey bölgelerinde ve İngiltere'de yüksek ateş ve damar sertliği şikayetiyle hastanelere gelen 9 yaş altı çocukların sayısında sıra dışı artış gözleniyor.



Avrupa'da salgından en fazla etkilenen ülke olan İtalya'da doktorlar, Kawasaki olarak bilinen ve daha çok el, dil ve gözlerin kırmızılaşmasıyla sonuçlanan, bazı vakalarda kalp damarlarının genişlemesine neden olabilen çocuk hasta sayısınında ciddi bir artış olduğunu rapor etti.