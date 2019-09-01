Avrupa'da kazanıp, Emirdağ'da harcıyorlar

Afyonkarahisar Emirdağ'ın nüfusu yaz aylarında 10 kat artıyor

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu; "Ekonomimize ciddi katkıları oluyor"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Emirdağ ilçesinin kış aylarında köylerle birlikte 37 bin olan nüfusu, yurt dışında yaşayan gurbetçilerin tatil için gelmesiyle birlikte yaz aylarında 150 binlere kadar çıkıyor.

Afyonkarahisar'ın nüfus olarak en büyük ilçelerinden Emirdağ'da, 1960'lı yıllardan itibaren yurt dışına göç başladı. Başta Belçika olmak üzere çoğunluğu Avrupa ülkelerine işçi olarak giden Emirdağlı gurbetçilerin sayısının günümüzde 150 bine yaklaştığı tahmin ediliyor. Emirdağlılar diğer ülkelere göre daha çok Belçika'da yaşamayı tercih ederken, bu ülkedeki Emirdağlı nüfusunun 120 bin olduğu belirtiliyor. Belçika'daki Emirdağlılar arasında bakan, milletvekili, belediye başkanı, başkan yardımcısı, iş adamları ve değişik firmalarda üst düzey yöneticilik yapanlar da bulunuyor. Seneler önce çalışmak için Emirdağ'dan ayrılan gurbetçiler, yaz tatillerini de genellikle memleketlerinde geçiriyor. Dünyanın dört bir yanına dağılan Emirdağlıların memlekete gelmeleriyle birlikte ilçenin 37 bin olan nüfusu, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında 150 bine ulaşıyor. Emirdağ'da yazın yaşanan gurbetçi yoğunluğu ilçe ekonomisinin yanı sıra Afyonkarahisar ve Eskişehir'e de ciddi katkı sağlıyor.

"15 ilden daha büyüyüz"

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu yaptığı açıklamada, gurbetçilerin ekonomiye Emirdağ ekonomisine ciddi anlamda katkı sağladığını söyledi. Koyuncu, konuşmasının devamına şöyle devam etti:

"Gurbetçilerimiz yılda en az 1 buçuk 2 ay boyunca bizim misafirimiz oluyorlar. Ekonomimize ciddi anlamda katkıları var. Geldiklerinde gerek düğünlerini, gerek alış verişlerini ilçemizde yapmaları ciddi anlamda katkı veriyor. İlçemiz aslında bir turizm ilçesidir. Kış nüfusumuz yaklaşık 18 bin 500 olmasına rağmen yaz nüfusumuz sadece merkez 100 binlere dayanırken bu rakam köylerimizle beraber 150 bini geçiyor. Bu nüfus yaklaşık 10-15 ilden daha büyük nüfusa sahip bir ilçe demektir. Bu insanlarımızın tabi ki bir sürü şeye ihtiyacı var. Nedir bunlar? En kötü ihtimal yemek yiyip, kıyafet alıyorlar. İlçemizin her sektörü bu durumdan faydalanıyor. Biz burada misafirlerimizi Emirdağ'da ağırlamaktan mutluyuz, memnunuz."

"İlçeye sezonda 200 bin gelen oluyor"

İlçe esnafından Süleyman Kocabıçak ise, Emirdağ'ın ekonomisinin yüzde 90'nını gurbetçilerin oluşturduğunu söyledi. Kocabıçak:

"Ekonomimizin zaten yüzde 90'lık kısmını gurbetçilerimiz oluşturuyor. Döviz girdisi ilçemize büyük oranda artıyor. İlçe nüfusumuz yaklaşık 10 kat artıyor. Giren çıkanı hesap ettiğimizde 150 - 200 bin civarında toplamda giren çıkan hemşerimiz oluyor. Buda ekonominin büyük bir kısmını oluşturuyor" dedi.

"Gurbetçilerin Emirdağ'a çok fadası var"

İlçe vatandaşlarından Mitat Sezer de, yaz aylarında Emirdağ nüfusunun hızla arttığını ifade ederek şunları söyledi;

"Emirdağ'ın şuadan 18 bin 19 bin nüfusu görünüyor. 7'inci ayın 15'inden itibaren Emirdağ'ın nüfusu aşağı yukarı 100 bini buluyor. Şimdi 100 bin kişi geldiği zaman burada A'dan Z'ye simitçisinden manifaturacısına kadar dışarıda bulamadıkları giysileri olsun Emirdağ'da bulma imkanları oluyor. Genellikle yüzde 100 gurbetçilerin Emirdağ'a çok büyük katısı ve faydası var."

Gurbetçi Güllü Aslan ise, memleketi Emirdağ'da olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek:

"Memleketime geldiğim zaman çok güzel hissediyorum. Kendi memleketim çok keyifli. Güzel bir şey huzur buluyoruz. Burada akraba ziyaretlerimizi ve tatilimizi yapıp geri dönüyoruz" şeklinde konuştu.