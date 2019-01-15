Avrupa'da Kırklareli Konuşulacak"

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "12 Yıldızlı Şehirler" sertifikası alan Kırklareli'nin Avrupa'da konuşulur hale geleceğini belirtti.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "12 Yıldızlı Şehirler" sertifikası alan Kırklareli'nin Avrupa'da konuşulur hale geleceğini belirtti.



Kesimoğlu, makamında düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Konseyi tarafından Kırklareli'nin "12 Yıldızlı Şehirler" sertifikası almaya hak kazandığını anımsattı.



İsim benzerliği nedeniyle "Kırıkkale" ile karıştırılan bir kenti göreve geldikten sonra daha fazla tanıtmaya, anlatmaya başladıklarını ifade eden Kesimoğlu, şehrin "Mutlu insanlar kenti Kırklareli" olarak anılmasını başardıklarını belirtti.



Avrupa Konseyince verilen payenin gurur verici olduğunu vurgulayan Kesimoğlu, "Kırklareli artık gururla bakılan bir kent oldu. Avrupa Konseyinin de bu çalışmalarını yakından takip ediyorduk. Başvuruda bulunduk, diğer belediyelerin arasından sıyrılıp Kırklareli "12 Yıldızlı Şehirler Sertifikası" almaya hak kazandı. Bu gurur hepimizin gururudur. Bu sadece benim kişisel başarım değildir." dedi.



Bu başarının sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Kesimoğlu, kentin özelliklerini Avrupa'da daha fazla anlatma fırsatını da yakalamış olduklarını vurguladı.



Başkan Kesimoğlu, şunları kaydetti:



"Avrupa'da Kırklareli konuşulur hale gelecek. Oradaki kardeş belediyelerle ilgili çalışmalarımız gündeme gelecek. Orada daha çok kardeşler edinme imkanı bulacağız. Hem ilimizin özelliklerini ve güzelliklerini Avrupa'da tanıtma fırsatı yakalayacağız, hem de geleneklerimizi göreneklerimizi geçmişten gelen köklerimizin geleceğe taşınması konusundaki değerlerimizi de Avrupa'da yaşayan insanların dikkatlerine sunacağız. Bu gurur hepimizin. Bu sertifikayı almak için Avrupa ve Türkiye'den başvurular oluyor. Bu başarı gerçekten çok önemli. Avrupa'da tanınır bir hale geleceğiz."





Kesimoğlu, kentteki çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

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