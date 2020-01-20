Avrupa'da kış - Son Dakika

İspanya'da, kar yağışı ve şiddetli rüzgar 4 kişinin ölümüne neden olurken, 33 kentte alarma geçildi.

Kış şartlarının ağırlaştığı ülkede "Gloria" adı verilen kasırga, daha çok doğu bölgesini etkisi altına aldı.

Özellikle Valensiya, Balear Adaları, Aragon, Katalonya ve Murcia bölgelerinde etkili olan kasırga dolayısıyla, sivil yardım ekiplerince alarma geçilen 33 ilden 6'sında, en yüksek derece olan "kırmızı alarm" durumunun devam ettiği bildirildi.

Asturias bölgesinde, lastiklerine zincir takmaya çalıştığı araç şiddetli rüzgarın etkisiyle hareket edince aracın altında kalan birinin, Avila kentinde de çatıdan uçan kiremitin başına isabet etmesi sonucu yara alan bir kişinin öldüğü açıklandı.

Ayrıca Valensiya'nın farklı ilçelerinde sokakta yaşayan Romanya vatandaşı bir kadın ile bir İspanyol vatandaşının soğuktan donarak hayatlarını kaybettikleri kaydedildi.

Zorunlu olmadıkça yola çıkmama uyarısı yapıldı

Olumsuz hava şartlarından en çok etkilenen bölgelerin başında gelen Valensiya'da limanların kapatıldığı, 120 kadar belediyede okullarda öğretime ara verildiği ve denizde dalga yüksekliğinin 8,44 metreye ulaşarak rekor seviyeye ulaştığı belirtildi.

Sivil Koruma Kurumunda yetkililer, okulların kapatılmasının 200 binden fazla öğrenciyi etkilediği ve Alicante kentinde 20 bin kadar evin elektriksiz kaldığı bilgilerini paylaştı.

Saatteki hızı 130 kilometreyi bulan şiddetli rüzgardan dolayı Alicante Havaalanı'nın da yarın sabaha kadar hava trafiğine kapalı olacağı duyuruldu.

Ülke genelinde, aralarında ana yolların da bulunduğu 129 yolun araç trafiğine kapatıldığı ya da sınırlı geçişlere izin verildiği açıklandı.

Devlet Meteoroloji Ajansı (Aemet), kar yağışı, yağmur ve rüzgarın şiddetine dikkati çekerek, kırmızı alarm verilen kentlerdeki vatandaşların zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları uyarısında bulundu.

Aemet, kötü hava şartlarının salı akşamından itibaren ülkeyi terk etmeye başlayacağını bildirdi.