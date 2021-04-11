Avrupa'da koltuk krizi büyüyor! Michel'den itiraf: Eğer imkanı olsaydı, zamanı geriye alıp bu sorunu düzeltirdim - Son Dakika

Avrupa'da koltuk krizi büyüyor! Michel'den itiraf: Eğer imkanı olsaydı, zamanı geriye alıp bu sorunu düzeltirdim

11.04.2021 07:54

Geçen hafta Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen AB liderleri arasında yaşanan koltuk gerilimi tırmanıyor. Avrupa Konseyi Başkanı Michel'in görüşme sırasında koltuğa oturması ve görüşmedeki tek kadın lider Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ayakta kalarak kanepeye oturtulmasına tepki göstermemesi büyük rahatsızlık yarattı. Michel konuyla ilgili "Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Eğer imkanı olsaydı, zamanı geriye alıp bu sorunu düzeltirdim" itirafında bulundu.

Hafta başında Avrupa Birliği'nden gelen heyetin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi, toplantının içeriğinden çok koltuk kriziyle konuşulmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Avrupa Konsey Başkanı Charles Michel ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in katıldığı görüşmede, toplantıdaki tek kadın olan von der Leyen'in koltuk yerine kanepeye oturtulması ve bir süre de ayakta bırakılması üzerine Avrupa'da tartışma sürüyor.

Avrupa'da koltuk krizi büyüyor! Michel'den itiraf: Eğer imkanı olsaydı, zamanı geriye alıp bu sorunu düzeltirdim
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ayakta kalınca kanepeye oturtulmuştu.

MICHEL'E TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

AB kamuoyu von der Leyen'i umursamadan Erdoğan'ın yanındaki koltuğa oturan Michel'e tepki gösterirken, deneyimli siyasetçi Brüksel'de gazetecilere açıklama yaptı.

"ZAMANI GERİYE ALMAK İSTERDİM"

Michel, "Bütün o kameraların karşısında başka bir şekilde tepki gösterseydim, bu sadece çok daha ciddi bir sorun yaratmaya sebebiyet verirdi, sadece protokol krizi değil, siyasi bir kriz de yaratırdı" dedi.

von der Leyen'in de tepki gösterdiği olay ile ilgili Michel, "Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Eğer imkanı olsaydı, zamanı geriye alıp bu sorunu düzeltirdim. von der Leyen'in rahatsızlığını anlıyorum. Eğer müdahale etseydim bir baba figürü gibi görülebilirdim" dedi.

Avrupa'da koltuk krizi büyüyor! Michel'den itiraf: Eğer imkanı olsaydı, zamanı geriye alıp bu sorunu düzeltirdim

Recep Tayyip Erdoğan, Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Charles Michel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avrupa'da koltuk krizi büyüyor! Michel'den itiraf: Eğer imkanı olsaydı, zamanı geriye alıp bu sorunu düzeltirdim - Son Dakika Dünya


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