Son Dakika Haberleri: Avrupa'da konut piyasalarına ECB'den uyarı
Son Dakika Güncel Haber

Avrupa'da konut piyasalarına ECB'den uyarı

21 dakika önce

Avrupa Sistemik Risk Kurulu (ESRB), Fransa ve Almanya dahil Avrupa'da kırılganlıklar taşıyan 11 ülkenin konut piyasasına ilişkin uyarıda bulundu.

Avrupa'da konut piyasalarına ECB'den uyarı, System.String[]

Avrupa Sistemik Risk Kurulu (ESRB), Fransa ve Almanya dahil Avrupa'da kırılganlıklar taşıyan 11 ülkenin konut piyasasına ilişkin uyarıda bulundu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) bünyesindeki ESRB tarafından yapılan açıklamada, Avrupa'da 11 ülkede konut fiyatlarının veya hane halkı borç seviyesinin kırılganlık oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, konut sektörünün, reel ekonominin kilit bir sektörü olduğu vurgulanarak, konutun hane halkının servet ve banka kredisinin büyük bölümünü temsil ettiği hatırlatıldı.

"Uyarı" ve "harekete geçme" çağrısı

ESRB; Belçika, Danimarka, Lüksemburg, Hollanda, Finlandiya ve İsveç hükümetlerine "riskleri gidermek için harekete geçme" çağrısı yaparken; Çekya, Almanya, Fransa, İzlanda ve Norveç hükümetlerine de "daha erken müdahalede bulunması" için uyarıda bulundu.

Uyarı ve harekete geçme çağrısı alan söz konusu ülkelerin çoğunda durumun, konut sektöründe kırılganlıkların hane halkının borçluluk düzeyi, mortgage kredilerin artması ve borç verme standartlarının yumuşaması ile alakalı olduğu belirtilen açıklamada, "Bazı ülkelerin konut fiyatlarının artması veya konut fiyatlarının aşırı değerlenmesiyle ilgili kırılganlıkları var." ifadesine yer verildi.

Almanya, Fransa, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aleyna Tilki, Ahmet Kaya'nın mezarına bıraktığı not ve çantasındaki mesajıyla dikkat çekti
TOKİ'nin ikinci indirim kampanyası başladı! Yüzde 22 indirim yapılacak Çekya Başbakanı, çözüm için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti A Milli Takımımızın Arnavutluk maçı biletleri satışa çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 20:32:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa'da konut piyasalarına ECB'den uyarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]