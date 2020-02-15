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Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm: Covid-19 Fransa'da can aldı
6 saat önce
Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, koronavirüs tespit edilmesiyle başkent Paris'teki Bichat Hastanesinde, 25 Ocak'tan bu yana karantina altında tutulan 80'li yaşlardaki Çinli turistin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Fransa'nın başkenti Paris'te, yeni tip koronavirüsü (Covid-19) taşıyan Çinli turistin hayatını kaybetmesiyle Avrupa'da virüs kaynaklı ilk ölüm kayıtlara geçti. Asya dışındaki ilk can kaybıysa, Mısır'da rapor edilmişti.
Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, koronavirüs tespit edilmesiyle başkent Paris'teki Bichat Hastanesinde, 25 Ocak'tan bu yana karantina altında tutulan 80'li yaşlardaki Çinli turistin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:17
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