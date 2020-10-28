Avrupa'da koronavirüs paniği büyüyor! Ölüm haberleri peş peşe geldi, Fransa'da ulusal karantina ilan edildi - Son Dakika

Avrupa'da koronavirüs paniği büyüyor! Ölüm haberleri peş peşe geldi, Fransa'da ulusal karantina ilan edildi

28.10.2020 22:53

Koronavirüs salgınının artış göstermesi ile birlikte Avrupa'dan kötü haberler geldi. Son 24 satte İtalya, Almanya, İngiltere ve İspanya'da 766 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Fransa'da da Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeni ile 30 Ekim itibarıyla ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kovid-19 salgını nedeniyle genel karantina ilan etti. Macron, ikinci Kovid-19 dalgasının ilkinden çok daha ölümcül olacağını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ulusa sesleniş konuşmasında 30 Ekim Cuma gününden itibaren ülke genelinde karantina uygulanacağını söyleyerek karantinanın 1 Aralık'a kadar uygulanacağını kaydetti.

"VAKA SAYISININ GENEL NÜFUSA GÖRE ORANI SON BİR HAFTADA İKİYE KATLANDI"

Fransa'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çok hızlı yayıldığını kaydeden Macron, bu hızın en kötü tahminlerde bile öngörülmediğini belirterek, "Vaka sayısının genel nüfusa göre oranı son bir haftada ikiye katlandı" ifadelerini kullandı.

İlk dalgaya kıyasla bugün ülkenin tüm bölgelerinin tehlikeli bir durumun eşiğine geldiğini vurgulayan Fransa lideri, "Ülkemizde ikinci dalga ilkine göre çok daha ağır ve ölümcül olacak" diye konuştu.

Macron, son 24 saatte 36 binden fazla yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği bilgisini verdi.

İTALYA'DA CAN KAYBI 37 BİN 905'E ULAŞTI

İtalya'da son 24 saatte 24 bin 991 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 205 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 589 bin 766'ya, toplam can kaybı ise 37 bin 905'e ulaştı. Ülkede 275 bin 404 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi

İNGİLTERE'DE 310 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 701 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 942 bin 275'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 701 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 310 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 942 bin 275'e, toplam can kaybı ise 45 bin 675'e ulaştı.

İSPANYA'DA 168 KİŞİ ÖLDÜ

İspanya'da son 24 saatte 19 bin 765 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 194 bin 681'e ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 19 bin 765 kişide daha virüs tespit edildiği, 168 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 194 bin 681'e, toplam can kaybı ise 35 bin 466'ya ulaştı.

ALMANYA'DA ÖLÜ SAYISI ARTTI

Almanya'da son 24 saatte 13 bin 784 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 477 bin 203'e ulaştı.

Almanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 13 bin 784 kişide daha virüs tespit edildiği, 83 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 477 bin 203'e, toplam can kaybı ise 10 bin 347'ye ulaştı.

Avrupa'da koronavirüs paniği büyüyor! Ölüm haberleri peş peşe geldi, Fransa'da ulusal karantina ilan edildi

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Son Dakika Dünya Avrupa'da koronavirüs paniği büyüyor! Ölüm haberleri peş peşe geldi, Fransa'da ulusal karantina ilan edildi - Son Dakika Dünya

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