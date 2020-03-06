Avrupa'da koronavirüs vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Avrupa'da koronavirüs vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor - Son Dakika Ekonomi

Avrupa'da koronavirüs vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor

24 dakika önce

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fransa'da 6'ya, İspanya'da 3'e yükseldi.

Avrupa'da koronavirüs vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor, System.String[]

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fransa'da 6'ya, İspanya'da 3'e yükseldi.

İspanya, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:59 
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