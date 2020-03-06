Son Dakika › Ekonomi › Avrupa'da koronavirüs vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor - Son Dakika Ekonomi
Avrupa'da koronavirüs vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor
24 dakika önce
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fransa'da 6'ya, İspanya'da 3'e yükseldi.
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fransa'da 6'ya, İspanya'da 3'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:59
Son Dakika PSG, Olympique Lyon'u 5-1 yenerek Fransa Kupası'nda finale çıktı Fransız L'Opinion gazetesi Türkiye'nin SİHA'larda Fransa'yı geçtiğini yazdı Esra Dermancıoğlu'nun koronavirüs korkusu Hakemi iten Gelson Martins, 6 ay men cezası aldı