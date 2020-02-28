Avrupa'da koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor: İtalya'da ölü sayısı 17'ye yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avrupa'da koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor: İtalya'da ölü sayısı 17'ye yükseldi - Son Dakika Dünya

Avrupa'da koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor: İtalya'da ölü sayısı 17'ye yükseldi

7 saat önce

Koronavirüs vaka sayısı İtalya'da 650'ye, Fransa'da 38'e, Birleşik Krallık'ta 16'ya, İspanya'da 23'e, Avusturya'da 5'e ve İsveç'te 7'ye çıktı. Kuzey İrlanda'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi.

Avrupa'da koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor: İtalya'da ölü sayısı 17'ye yükseldi, System.String[]

Avrupa'da Covid-19 vakaları artmaya devam ediyor. İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi


Vaka sayısı Fransa'da 38'e, Birleşik Krallık'ta 16'ya, İspanya'da 23'e, Avusturya'da 5'e ve İsveç'te 7'ye çıktı. Kuzey İrlanda'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi.

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Birleşik Krallık, Avusturya, İspanya, İtalya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:49 
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