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Avrupa'da koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor: İtalya'da ölü sayısı 17'ye yükseldi
7 saat önce
Koronavirüs vaka sayısı İtalya'da 650'ye, Fransa'da 38'e, Birleşik Krallık'ta 16'ya, İspanya'da 23'e, Avusturya'da 5'e ve İsveç'te 7'ye çıktı. Kuzey İrlanda'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:49
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