Avrupa'da koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor: İtalya'da ölü sayısı 17'ye yükseldi

Avrupa'da Covid-19 vakaları artmaya devam ediyor. İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi



Vaka sayısı Fransa'da 38'e, Birleşik Krallık'ta 16'ya, İspanya'da 23'e, Avusturya'da 5'e ve İsveç'te 7'ye çıktı. Kuzey İrlanda'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi.