Avrupa'da koronavirüs vakalarıyla önlemler de artıyor - Son Dakika

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları Avrupa ülkelerinde artmaya devam ederken, virüsün daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla ülkeler de yeni tedbirler alıyor.

Vaka sayısının 614, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısının ise 5 olarak açıklandığı Hollanda'da hükümet, salgının yayılmasını engellemek amacıyla yeni önlemler alıyor. Ülke genelinde yüzlerce camide ikinci talimata kadar cuma namazları kılınmayacak, senato ay sonuna kadar oturum düzenlemeyecek, Temsilciler Meclisi toplantıları da 100 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılacak.

Daha önce olağanüstü hal ilan edilen Çekya'da ise koronavirüs bulaşanların sayısı 116'ya yükselirken, vaka sayıları Macaristan'da 19'a, Polonya'da 58'e ve Slovakya'da 21'e çıktı. Avusturya Sağlık Bakanlığı ise ülke genelindeki Kovid-19 vakalarının sayısının 428'e yükseldiğini ve bugüne kadar 6 kişinin iyileştiğini açıkladı.

Slovakya İçişleri Bakanı Denisa Sakova, Polonya sınırı hariç diğer tüm sınırlarda kontrollerin başladığını duyurdu. Slovakya'da ayrıca, üç uluslararası havalimanı kapatıldı, uluslararası tren ve otobüs seferleri de iptal edildi. Ülkeye sadece Slovakya vatandaşları ve ülkede oturum izni olanlar alınıyor.

Avrupa'da virüsten en fazla etkilenen İtalya'nın komşularından Slovenya'da ise vaka sayısı 96'ya yükselirken, ülke genelinde "epidemi durumu" ilan edildi. Ülkede 16 Mart Pazartesi gününden itibaren 2 hafta boyunca okulların ve kreşlerin kapatılmasına karar verildi.

Almanya'daki DİTİB camilerinde bu hafta cuma namazı kılınmayacak

Almanya'da Kovid-19 vakalarının yayılmasını önlemek amacıyla Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı 900'den fazla camide bu hafta cuma namazı kılınmayacak.

DİTİB'den yapılan yazılı açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla Alman hükümetinin her türlü toplu etkinliğin iptal edilmesi yönündeki tavsiyesine uymak için bu kararın alındığı belirtildi.

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Aiman Mazyek de virüsün yayılmasını engellemek için camilerin toplu cuma namazlarına bir süre ara verilmesi kararlarına destek verdi. Mazyek, gerek etkinliklerin gerekse cuma namazlarının en azından mart sonuna kadar ertelenmesi ve mart sonunda duruma göre yeni bir değerlendirme yapılması gerektiğini belirtti.

Öte yandan, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla Almanya'daki 4 eyalette eğitim ve öğretime bir süre ara verildiği açıklandı. Bavyera eyaletinde ise yaşlı bakımevlerinin ziyaret edilmesinin önemli ölçüde kısıtlandığı bildirildi.

Belçika'da tespit edilen vaka sayısı 153 artarak 556'ya çıktı. Ülkede alınan katı tedbirler sonucu okullar, kafeler, restoranlar ve eğlence mekanları 3 Nisan'a kadar kapatılacak. Belçika Diyanet Vakfı da tedbir amacıyla camilerde vakit ve cuma namazları, cami, dernek ve kültür merkezlerinde düzenlenen bütün kurslar, toplantı ve faaliyetlerin yeni bir talimata kadar iptal edildiğini duyurdu.

İspanya'da vaka sayısı 3 bin 200'ü aştı, ölenlerin sayısı 87 oldu

İspanya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 87'ye yükseldi, bunların 56'sının Madrid'de olduğu bildirildi. Ülke genelindeki vaka sayısı 3 bin 200'ü aşarken, sadece Madrid'de 2 binden fazla vaka olduğu belirtiliyor. Madrid özerk yönetimi yetkilileri, "durum çok endişe verici" açıklamasında bulundu. Bölgenin karantinaya alınması da tartışılıyor.

Bu arada, Barselona'da yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı 4 yerleşim yeri de bu sabahtan itibaren virüs nedeniyle karantinaya alındı.

Hırvatistan'da eğitime ara verildi, futbol maçları askıya alındı

Vaka sayısının bu sabah 31'e yükseldiği Hırvatistan'da da ülke genelindeki tüm futbol maçlarının 31 Mart'a kadar askıya alındığı açıklandı. Başbakan Andrej Plenkovic, ülke genelinde 2 hafta boyunca eğitime ara verileceğini duyurdu. Hırvatistan'da 525 kişinin test sonuçlarının beklendiği, yaklaşık 5 bin 900 kişinin ise özel gözetim altında olduğu bildirildi.

Bosna Hersek'te virüs bulaşanların sayısı 13'e yükselirken, önlemler kapsamında Dışişleri Bakanlığı yayımladığı bir açıklamayla, Bosna Hersek vatandaşlarının tüm yurt dışı seyahatlerini ertelemeleri ya da iptal etmeleri çağrısında bulundu.

Romanya'da vaka sayısı 70'e çıkarken, iktidardaki Ulusal Liberal Partiden (PNL) senatör Vergil Chitac'ın yaptırdığı koronavirüs testi sonuçları pozitifi çıktı. Bunun üzerine partinin Genel Başkanı Ludovic Orban ile milletvekilleri kendilerini evlerinde karantinaya aldı.

Vaka sayısı Arnavutluk'ta 33'e, Sırbistan'da ise 31'e yükseldi.