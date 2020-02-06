Avrupa'da koronavirüs vakası 30'a yükseldi: Dünya genelinde ise 28 bini aştı

Alınan tedbirlere rağmen koronavirüs vakaları Avrupa'da artmaya devam ediyor. İngiltere, üçüncü hastanın da koronavirüs teşhisiyle karantinaya alınarak tedavisine başlandığını duyurdu.



İngiliz yetkililer daha önce Çin'den tahliye edilen onlarca kişinin ülkenin kuzey batısındaki Arrowe Park Hastanesi'nde karantinaya alındığını, bir kişinin ise daha fazla test için ayrı bir hastaneye nakledildiğini açıklamıştı.