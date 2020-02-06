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Avrupa'da koronavirüs vakası 30'a yükseldi: Dünya genelinde ise 28 bini aştı
6 saat önce
Avrupa genelinde şu ana kadar toplam 9 ülkede 30 vaka görüldü. Perşembe öğle saatleri itibariyle Almanya'da 13, Fransa'da 6, Rusya ve İtalya'da 2, İngiltere'de 3, Belçika, İsveç, İspanya ve Finlandiya'da birer hastada koronavirüs tespit edildi
Alınan tedbirlere rağmen koronavirüs vakaları Avrupa'da artmaya devam ediyor. İngiltere, üçüncü hastanın da koronavirüs teşhisiyle karantinaya alınarak tedavisine başlandığını duyurdu.
İngiliz yetkililer daha önce Çin'den tahliye edilen onlarca kişinin ülkenin kuzey batısındaki Arrowe Park Hastanesi'nde karantinaya alındığını, bir kişinin ise daha fazla test için ayrı bir hastaneye nakledildiğini açıklamıştı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:25
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