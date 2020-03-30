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Avrupa'da koronavirüsten en genç ölüm: Portekiz'de 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti
6 saat önce
Portekiz'de koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Vitor Godinho adlı kişi Avrupa'da salgına yenik düşen en genç isim oldu
Portekiz'de koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Vitor Godinho adlı kişi Avrupa'da salgına yenik düşen en genç isim oldu.
Gencin bağışıklık sistemini zayıflatabilecek olan sedef hastalığı dışında hiç bir rahatsızlığı olmadığı ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 11:44
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