Avrupa'da Kovid-19'da ikinci dalga endişesi - Son Dakika

Avrupa'da Kovid-19'da ikinci dalga endişesi

Avrupa ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması endişeye yol açtı.

Avrupa'da Kovid-19'da ikinci dalga endişesi, System.String[]

Avrupa ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması endişeye yol açtı.

Kovid-19'un kontrol altında olduğu düşünülürken özellikle tatil yörelerinden dönenlerde virüs tespit edilmesi Avrupa ülkelerini önlemler almaya itiyor.

Birçok ülke kapalı alanlarda maske kullanımını zorunlu hale getirirken havalimanlarında zorunlu test uygulamasına geçiliyor.

İspanya

İspanya'da son birkaç haftadır artan yeni vakalar ikinci dalga endişesini beraberinde getirirken bazı bölgelerde tekrar sosyal hayatı sınırlayıcı kararlar alındı. İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Norveç vatandaşlarına "İspanya'ya seyahat etmeyin" tavsiyesinde bulundu İngiltere buna ilave olarak İspanya'dan gelenler için 14 günlük karantina uygulaması başlattı.

Ülkede günlük yeni vaka artışları 1000 civarlarında olurken, Aragon ve Katalonya'da bazı küçük yerleşim yerlerinde karantina kararları alındı. OHAL döneminde olduğu gibi halktan mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları istendi.

Uzmanlar yeni vakalardaki artışın temel nedenlerini, Fas gibi başka ülkelerden ya da İspanya içindeki farklı bölgelerden gelen mevsimlik tarım işçileri, disko gibi eğlence yerlerindeki kalabalıklar ile maske takma ve sosyal mesafe kurallarına yeteri kadar uyulmaması olarak gösteriyor.

Katalonya özerk hükümeti, yeni vakaların özellikle gençlerde daha yaygın çıkmasından dolayı eğlence merkezlerini kapatma ve 10'dan fazla kişinin toplanmasına yasak getirme kararı aldı. Plajlarına kameralar yerleştiren Barselona belediyesi de plajlardaki doluluk sınırını yüzde 60'a kadar indirdi.

Salgının başlarında en fazla ölü ve vaka sayısının görüldüğü Madrid, son dönemlerde yine artmaya başlayan vakalardan dolayı ek tedbirler alacağını açıkladı. Son bir haftada vaka sayısının yüzde 400'ün üzerinde arttığı Madrid'de özerk yönetim, maske kullanımının açık ve kapalı tüm kamusal alanlarda yeniden zorunlu olacağını, eğlence merkezlerinin doluluk oranlarının da düşürüleceğini duyurdu.

Madrid özerk hükümeti ayrıca kişilerin Kovid-19 test sonuçlarını, sağlık bilgilerini, ev ve iş yeri adreslerini içeren bilgilerin olduğu bir "Kovid-19 kartı" çıkarmayı planladığını açıkladı.

İspanya'da son verilere göre Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 436 olurken, toplam vaka sayısı da 280 bin 610 olarak verildi.

Fransa

Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülkelerden Fransa'da, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından son günlerde günlük vaka sayıları artışa geçti.

Sonbaharda ikinci dalga gelmesinden endişe edilen Fransa'da 300 ila 600'lerde seyreden günlük vaka sayısı geçen haftadan bu yana bini geçti.

Ülkede 20 Temmuz itibarıyla kapalı alanlarda maske kullanımı zorunlu hale geldi.

Bununla beraber Fransa, salgının hızla yayıldığı 16 ülkeden Fransa'ya gelecek yolcuların havalimanlarında Kovid-19 testi yapmasının zorunlu hale getirdi. Bu uygulama 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek.

Ülkenin birçok kentinde de belediyelerin kararıyla açık hava pazarlarında maske kullanımı zorunlu kılındı.

Avusturya

Avusturya da artan vaka sayısı nedeniyle yer yer Kovid-19 tedbirlerine dönme kararı aldı.

Avusturya'da son günlerde günlük vaka sayılarındaki artış nedeniyle market, postane ve banka gibi kapalı alanlarda maske kullanımı yeniden zorunlu kılındı.

Riskli bölge ilan edilen ülkelerden dönüşlerde Kovid-19 testi yaptırılması zorunlu hale getirildi.

Ülkede vaka sayısı 20 bin 677'e, virüs nedenli ölü sayısı 713'e ulaştı.

Belçika

Belçika'da Kovid-19 vakalarının son haftalarda hızla yükselmesinin ardından, ülkede ikinci dalga başladığına yönelik tartışmalar hız kazandı.

Ülke genelinde vakalarda günlük artış ortalaması 300'ü geçerken, Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 66 bin 662'ye yükseldi.

Nüfus oranına göre en fazla kayıp veren ülkeler arasında yer alan Belçika'da hayatını kaybedenlerin sayısı da 9 bin 833'e ulaştı.

Belçika'da geçen aylarda vaka sayılarının düşmesinin ardından kademeli olarak tedbirleri gevşeten hükümet, tekrar alarma geçti.

Özellikle bölgesel artışların gözlemlendiği ülkede, belediye başkanlarına Kovid-19'la mücadele için özel yetkiler verildi. Bu çerçevede, Belçika'da en fazla vaka artışının gözlemlendiği Flaman kenti Anvers, gece sokağa çıkma yasağı gibi katı önlemler uygulamaya başladı.

Ülke genelinde sosyal çevre tekrar daraltılırken, zorunlu maske kullanımı alanı genişletildi.

Kapalı alanlardaki toplantılarda en fazla 100 kişi, açık hava toplantılarında 200 kişi bulunabilmesine izin verilirken, bu tür toplantılarda maske takılması zorunlu kılındı.

Evden çalışma uygulamasının devamı "kuvvetle" önerilirken, yardıma ihtiyacı bulunanlar dışında herkesin alışverişe tek başına gitmesi, alışveriş yapılan dükkanda 30 dakikadan fazla durulmaması gibi yeni tedbirler getirildi.

Kafe ve restoranlara gidenlerden telefon numarası ve e-posta adreslerinin alınması, bu bilgilerin 14 gün boyunca saklanması da yeni alınan kararlar arasında yer aldı.

Almanya

Haziran ve temmuz başında günlük 200 ile 500 arasında seyreden yeni vaka sayıları geçen haftadan beri günlük 600 ila 800 arasında seyretmeye başladı.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, son haftalarda vaka sayılarının artışının bazı yerel bölgelerle sınırlı kalmadığını, ülke genelinde vaka sayılarının yükseldiği uyarısında bulunuldu.

İnsanların dikkatsiz davrandıkları ifade edilen açıklamada, eğlencelerde ve iş yerleri gibi insanların yoğun bir şekilde bir araya geldiği yerlerde yeni vakaların ortaya çıktığı belirtildi.

RKI, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması ve eyalet yönetimlerinin belirlediği yerlerde maske takılması istendi.

Eyaletler, Kovid-19'la mücadele kapsamında mağazalarda ve toplu taşıma araçlarında maske takılmasını zorunlu kılıyor.

Alman hükümetinin belirlediği ve 130 ülkeyi kapsayan risk bölgelerinden dönenler negatif Kovid-19 testi bulundurmadıkları takdirde 14 günlük karantinaya girmeleri gerekiyor.

"İkinci dalganın" başında bulunup bulunmadığı yönünde tartışmalar yapılan Almanya'da, risk bölgelerinden dönen tatilcilerin gelecek haftadan itibaren Kovid-19 testi yaptırmaları zorunlu hale getirilecek. Bunun için havalimanlarında test merkezleri kuruldu.

Et fabrikalarında virüsün yayılmasını önlemek amacıyla da federal hükümet bu şirketlerde taşeron işçilerin çalıştırılmaması, çalışma saatlerinin elektronik olarak kaydedilmesi, işlerin konakladığı yerlerle ilgi belirli şartların getirilmesi gibi çeşitli düzenlemeler yapmayı planlıyor.

Yunanistan

Yunanistan'da artışa geçen Kovid-19 vakaları nedeniyle bugünden itibaren kamusal alanlardaki maske takma zorunluluğunun kapsamı genişletildi.

Daha önce maske şartının uygulandığı toplu taşıma, taksi, hastane, sağlık merkezleri ve süpermarketler gibi yerlere ek olarak kafe, restoran, kuaför, güzellik merkezi, banka, devlet dairesi ve diğer yiyecek satan dükkanların tamamında da maske takmak zorunlu hale geldi.

Söz konusu kurala uymayanlara 150 avro para cezası uygulanacak.

Yunanistan'da şu ana kadar 4 bin 279 Kovid-19 vakası kaydedilirken, salgın sebebiyle 203 kişi yaşamını yitirdi.

İtalya

Avrupa'da ilk ve en ciddi şekilde etkilenen İtalya'da Kovid-19'a ilişkin günlük verileri açıklayan İtalya Sağlık Bakanlığı da son dönemde yeni vakaları verirken yurt dışı kaynaklı yeni vakaları belirtmeye başladı.

Özellikle temmuz başında uçuşların başlatıldığı ülkelerden olan Bangladeş'ten Roma'ya gelen uçakta 39 yolcuda Kovid-19'a rastlanması ve diğer uçaklarda da benzer şekilde yeni vakaların çıkması neticesinde İtalya hükümeti, bazı ülkelere seyahat yasağı koydu.

Aralarında Ermenistan, Bahreyn, Bangladeş, Brezilya, Bosna Hersek, Şili, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Moldova, Umman, Panama, Peru, Dominik Cumhuriyeti, Sırbistan, Karadağ, Kosova'nın bulunduğu 16 ülkeden gelen ya da bu ülkelerden transit geçiş yapan kişilere, İtalya'ya giriş ve transit geçiş yasağı getirildi. Ayrıca iki Avrupa Birliği ülkesi Romanya ve Bulgaristan'dan gelenlere de ülkeye girişlerinde 14 gün karantinada kalma şartı istenmeye başlandı.

İtalya'da hükümet, yeni vakaların hızla artması ve ikinci dalga ihtimaline karşı parlamento onayına gerek olmadan hızlı şekilde hareket edebilmek, gerekirse sıkı karantina tedbirlerine geri dönebilmek için 31 Temmuz'da sona erecek OHAL'i, ekim ayının ortasına kadar uzatmaya hazırlanıyor.

Belçika, İtalya, Fransa, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 03:37

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa'da Kovid-19'da ikinci dalga endişesi - Son Dakika
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