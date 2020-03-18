Avrupa'da Kovid-19 vakaları arttıkça tedbirler de sıkılaştırılıyor - Son Dakika

Avrupa'nın tamamına yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı arttıkça, salgının yayılmasını önlemek amacıyla ülkelerin aldıkları tedbirler de sıkılaştırılıyor.

Avrupa'da virüs bulaşanların sayısı 80 bini aşarken; dün akşam itibarıyla sadece İtalya'da Kovid-19 tanısı konan kişi sayısı 31 bin 506'ya, can kaybı ise 2 bin 503'e ulaştı.

İtalya'nın ardından İspanya, Almanya, Fransa ve İsviçre virüsten en fazla etkilenen Avrupa ülkeleri olarak ön plana çıkarken; her geçen gün virüsün bulaştığı kişi sayısının arttığı Avrupa'da ülkeler de salgını önlemek için daha katı tedbirlere başvuruyor.

İspanya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, virüsten can kaybı 558'e, virüs bulaşanların sayısı 13 bin 716'e yükselirken; Başbakan Pedro Sanchez, "en zor dönemin henüz gelmediğini" ifade etti.

Belçika'da virüs nedeniyle 14 kişi öldü

AB kurumlarıyla NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'da ise virüs bulaşan kişi sayısı 243 artarak bin 486'ya çıkarken, can kaybı da 14 oldu. Virüs şüphesiyle bugün 496 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 100 kişinin ise yoğun bakıma alındığı bildirildi.

Geçen hafta okul, kafe ve restoranları kapatma gibi önlemler alan Belçika, bir dizi yeni tedbir daha aldı.

Tüm zorunlu olmayan sokağa çıkışlar, 5 Nisan'a kadar yasaklandı. Polis denetiminde olacak yasaklar kapsamında market, eczane, iş ve doktora gitmek dışında dışarı çıkılmayacak, tüm mağazalar kapatılacak.

İsviçre'deki can kaybı 27'ye çıkarken, vaka sayısı ise 2 bin 650 olarak açıklandı.

Fransa'da serbest dolaşımı ihlal edenlere "para" cezası

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, yaptığı açıklamada, ülkenin Mulhouse kentinde virüs taşıyan ağır durumdaki 6 kişinin askeri uçaklarla Marsilya ve Toulon'daki askeri hastanelere nakledileceğini söyledi.

Parly, hastanelere 5 milyon maske dağıtılacağını da kaydetti.

Diğer yandan, ülkede serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandıran uygulama çerçevesinde, dışarı çıkarken mazeretlerini bildiren belgeyi yanlarında bulundurmayan 158 kişiye ise para cezası verildi. Başta 38 avro olan ceza tutarı, 135 avroya çıkarıldı.

Sağlık Bakanı Olivier Veran da serbest dolaşımı kısıtlayan uygulama sayesinde 8 ila 12 günde virüs taşıyan hastaların sayısında düşüş görülebileceğini duyurdu.

Bosna Hersek'te de kafe ve restoranlar kapatıldı

Virüs bulaşan kişi sayısının 36'ya ulaştığı Bosna Hersek'te, bu sabah itibarıyla tüm kafeler, barlar, restoranlar, kültür ve spor merkezleri, müzeler, sinema ve konser salonları, tiyatrolar, sanat galerileri, yüzme havuzları ve spor salonları kapatıldı.

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Avrupa Entegrasyonu ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Zlatan Klokic'te de virüs tespit edildi.

Kabinedeki diğer bakanlara da test yapıldığı ve hiçbirinde virüse rastlanmadığı bildirildi.

Virüs tespit edilenlerin sayısının 83'e yükseldiği Sırbistan'da ise daha önce ilan edilen OHAL kapsamında, bu geceden başlayarak 20.00-05.00'te "sokağa çıkma" yasağı uygulanacak.

Öte yandan 65 yaş ve üzerindekilerin gün içinde de sokağa çıkması yasaklandı.

Sınırlarda, hastanelerde ve göçmen merkezlerindeki tedbirler kapsamında, silahlı asker bulundurulacak Sırbistan'da, 26 Nisan'da yapılması planlanan genel ve yerel seçimler de ertelendi.

Kovid-19 tanısı konanların sayısının 275'e yükseldiği Slovenya'da ise toplu taşıma ve tren seferleri durduruldu, halka "evlerinden çıkmamaları" çağrısı yapıldı.

Arnavutluk'ta virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye çıkarken, vaka sayısı ise 59'a yükseldi.

Vaka sayıları Avusturya'da bin 471'e, Çekya'da 464'e, Polonya'da 246'ya, Slovakya'da 97'ye, Hırvatistan'da 81'e, Macaristan'da 58'e, Kosova'da 19'a çıktı. Polonya'da virüsten can kaybı ise 5'e yükseldi.