Avrupa'da Kovid-19 vakalarının en çok arttığı kent Madrid'de yeni tedbirler alındı - Son Dakika

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen yeni vakaların 3'te 1'inin görüldüğü başkent Madrid'de ek önlemler alındı.

Avrupa'da Kovid-19 vakalarının en çok arttığı kent olan Madrid'de özerk yönetim hükümeti, 21 Eylül'den itibaren yürürlüğe girecek ve 14 günde bir revize edilecek bir dizi tedbir açıkladı.

Basın toplantısında konuşan Madrid Özerk Yönetim Hükümet Başkanı İsabel Diaz Ayuso, "Madrid'deki durum iyiye değil kötüye gidiyor. Ekonomimizi ve işlerimizi olumsuz etkileyecek bazı kararlar almak zorunda kaldık. Olağanüstü hal ve karantina uygulamalarına geri dönmemek için elimizden geleni yapmalıyız." dedi.

Özellikle kent merkezinin dışında kalan büyük ilçeleri kapsayan yeni önlemler gereği, 8 belediye ve 6 mahallede dolaşıma sınırlama getirileceği, Madrid özerk yönetimi genelinde en fazla 6 kişinin bir araya gelip toplanmasına izin verileceği, park ve bahçelerin kapatılacağı, restoran ve barlardaki doluluk oranının yüzde 50'ye indirilip sadece masaya servis yapılacağı ve alışveriş merkezleri dahil tüm dükkan ve işletmelerin en geç 22.00'da kapanacağı duyuruldu.

Toplamda 855 bin kişiyi etkileyecek dolaşım sınırlaması getirilen bölgelerin Madrid'deki nüfusun yüzde 13'üne denk geldiği ancak Kovid-19'da yeni tespit edilen vakaların yüzde 25'inden fazlasının buralarda görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Diğer yandan Madrid Özerk Bölgesinde Kovid-19'da son 24 saatte 5 bin 104 yeni vaka tespit edilirken, 33 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Madrid'de her 100 bin kişi başına 1000'den fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü 37 mahallenin bulunduğu bilgisini paylaşan yerel hükümet yetkilileri, mevcut durumda virüsün bulaştığı hastaların yüzde 17'sinin hastanede tedavi gördüğünü ve bunların yüzde 40'ının da yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Madrid'de bazı hastanelerin bahçelerine, salgının zirve yaptığı mart-nisan dönemine benzer bir şekilde çadırlarla sahra hastaneleri kurulurken, fuar alanının da tekrar hastane olarak açılmasının gündemde olduğu belirtildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kovid-19'daki vaka artışları ve alınan önlemleri görüşmek üzere Madrid Özerk Hükümet Başkanı Ayuso ile pazartesi günü toplantı yapacak.