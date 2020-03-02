Avrupa'da Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika
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Avrupa'da Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

7 saat önce

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı, Avrupa ülkelerinde giderek artıyor.

Avrupa'da Kovid-19 yayılmaya devam ediyor, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı, Avrupa ülkelerinde giderek artıyor.

AA muhabirleri, Avrupa'da en çok etkilenen İtalya başta olmak üzere diğer ülkelerde görülen koronavirüs vaka sayıları ve hastalıkla ilgili gelişmeleri derledi.

Avrupa'da İtalya'nın ardından en çok vaka görülen ülkelerden Almanya'da koronavirüs bulaşan kişi sayısı 150'ye, Fransa'da ise 130'a yükseldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüs nedeniyle bu hafta ülkenin çeşitli kentlerine yapmayı planladığı ziyaretlerini iptal etti.

Diğer yandan Paris'teki tarihi Louvre Müzesi'nin ikinci bir emre kadar kapalı tutulacağı bildirildi.

Kovid-19 vaka sayısı İspanya'da 115'e yükselirken, İspanya'nın komşuları Portekiz ve Andorra'da da ilk koronavirüs vakaları tespit edildi. Portekiz ve İspanya'daki vakaların çoğunlukla son dönemde İtalya'nın kuzeyine seyahat etmiş kişilerden kaynaklandığı belirtildi.

İngiltere'deki vaka sayısı, İskoçya'dan bir kişinin eklenmesiyle 36 olurken, İsviçre'de bu sayı 28'e ulaştı.

İtalya'nın kuzey komşularından Avusturya'da da sağlık bakanlığı yetkilisi Brigitte Zarfi, ülkedeki koronavirüs vaka sayısının 16'ya yükseldiğini duyurdu. Avusturya Hava Yollarının da İtalya'ya uçuşlarının yüzde 40'ını iptal ettiği belirtildi.


Hollanda'da virüsten etkilenenlerin sayısı 18'e ulaşırken, Gorinchem kentindeki Beatrix Hastanesi, yatan bir hastada virüs tespit edilmesinin ardından dün itibarıyla kapatıldı. Rotterdam kentindeki Maasstad Hastanesi de önlem amaçlı yoğun bakıma yeni hasta almayı durdurdu.

Hırvatistan'da da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 8'e çıktı.

Belçika Sağlık Bakanı Maggie de Block, ülkede koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.

Bu arada, Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Biatlon Şampiyonası'nın da seyircisiz yapılacağı bildirildi.

İtalya'da yaşlılara uyarı


Avrupa'da şu ana kadar 34 ölüm ve 1500'ü aşkın vaka sayısıyla koronavirüsten en çok etkilenen ülke olan İtalya'da yetkililer, özellikle kuzeydeki Lombardiya bölgesinde, 65 yaş ve üzeri kişilere 2 ila 3 hafta boyunca dışarıya çıkmama çağrısında bulundu.


İtalya'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin çoğunun 60 yaş ve üzerinde olması da dikkati çekti.

Diğer yandan ülkenin daha çok kuzey bölgelerinde görülen Kovid-19'un, başkent Roma'ya da sıçradığı ve bir polis memuru ile ailesinde yapılan testlerin pozitif çıktığı basına yansıdı.

Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Avrupa, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:02 Kaynak: AA
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