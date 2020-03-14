Avrupa'da mahsur kalan Vuhan futbol ekibi, İspanya'da yayılan salgından kaçarak ülkelerine döndü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avrupa'da mahsur kalan Vuhan futbol ekibi, İspanya'da yayılan salgından kaçarak ülkelerine döndü - Son Dakika Dünya

Avrupa'da mahsur kalan Vuhan futbol ekibi, İspanya'da yayılan salgından kaçarak ülkelerine döndü

34 dakika önce

Avrupa'da malsur kalan Vuhan futbol takımı oyuncuları salgından kaçmak için ülkelerine dönüyor

Avrupa'da mahsur kalan Vuhan futbol ekibi, İspanya'da yayılan salgından kaçarak ülkelerine döndü, System.String[]

Çin'de koronavirüsün ilk çıktığı Vuhan kentinin futbol takımı oyuncuları, Avrupa'da salgının hızla yayılmaya başlamasının ardından 1,5 aydır mahsur kaldıkları İspanya'dan ülkelerine döndü.


Wuhan Zall isimli ekibin futbolcuları sezon öncesi hazırlık kampını İspanya'da geçirmek için 1,5 ay önce bu ülkeye geldi. Hazırlık kampına başladıktan sonra Çin'in koyduğu seyahat kısıtlaması nedeniyle ülkelerine dönemeyen ekip, virüsün İspanya'da yayılması nedeniyle ülkeden çıkışını hızlandırdı.

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İspanya, Futbol, Avrupa, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:03 
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