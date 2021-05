ŞANLIURFA - Avrupa'da mindere çıkacak genç şampiyon İslam Turan, Taha Akgül'ü örnek alıyor

15 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nda birinci olarak Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan 15 yaşındaki İslam Turan, Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği 8. altın madalyayla güreş tarihine geçen Taha Akgül'ü örnek alarak antrenmanlarını yoğun tempoyla sürdürüyor.

Şanlıurfa'da 8 kişilik ailesinin kısıtlı imkanlarına rağmen Eyyübiye Belediyesi'nin spor salonlarında 4 yıldır hazırlandığı güreş müsabakalarında geçen ay Antalya'da düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nı şampiyon olarak geride bırakan Turan, gözünü bu ay gerçekleştirecek Avrupa Şampiyonası'na dikti.

Salgın döneminde milli sporculara verilen izin kapsamında günde 4 saat antrenman yapan milli güreşçi Turan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda elde ettiği 8 altın madalya ile güreş tarihine geçen Taha Akgül gibi Türkiye'nin uluslararası müsabakalarda gururu olmayı hayal ediyor.

Genç güreşçi İslam Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, istikrarlı ve iddialı çalışmasının meyvelerini aldığını, ailesinin ve antrenörlerinin katkısıyla Türkiye Şampiyonu olmayı başardığını ifade etti.

Çevresinde çok sayıda mevsimlik işçi olarak çalışan arkadaşı olduğuna dikkati çeken Turan, şöyle konuştu:

"Okuluma devam ediyorum aynı zamanda esnaf olan babama da yardım ediyorum. İstikrarlı ve planlı bir şekilde güreşe de ağırlık vererek Türkiye şampiyonu oldum. Hedefim şu an Avrupa şampiyonluğu. Böyle devam edersem ileride Dünya ve Olimpiyat Şampiyonluğunu da göğüsleyebilirim. Yakın akrabalarımız ve çevremdeki arkadaşlarımın hepsi mevsimlik işçi. Hayallerim için hep onlardan uzak kalıyorum onlar sürekli Türkiye'nin farklı kentlerine gidiyor ama ben gitmiyorum. Çok yetenekli olan tarım işçisi arkadaşlarım da var onların bu başarıları görmesi lazım, inanmaları lazım. İnanıp doğru kişileri örnek alınca başarılı olmak zor olmuyor. Her gün antrenmanlarımı yapıyorum inanarak mücadele ediyorum. Benim idolüm Avrupa'da tarih yazan Taha Akgül, her antrenmanımda onu düşünüp örnek alarak çalışıyor, azmediyorum. Avrupa şampiyonluğunu 8. kez elde etmesi benim de aynı şeyi başaracağıma olan inancımı pekiştirdi."

Turan, hayalinin Taha Akgül ile yan yana aynı minderde güreş tutmak olduğunu ancak maddi imkanlarının yetersizliği nedeniyle bir türlü Akgül'e ulaşamadığını dile getirdi.

Tarkan Turan Öztekin: "Bir yılda 82 derece yaptık"

Eyyübiye Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tarkan Turan Öztekin de Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan ilçelerin başında Eyyübiye'nin geldiğini söyledi.

Belediye olarak yetenekli gençleri mahallelerde açtıkları spor salonlarına yönlendirdiklerini vurgulayan Öztekin, şunları kaydetti:

"İlçemizdeki nüfusun çoğunluğu sosyo ekonomik açıdan dezavantajlıdır. Birçok öğrencimiz antrenman döneminde olmasına rağmen mevsimlik işçi olarak çalışıyor. Biz bunu engelleyebilmek adına şampiyonalara çocuklarımızı gönderiyoruz. Milli, lisanslı sporcu olmalarını sağlıyoruz. Şu an 3 bin 300 lisanslı sporcumuz ile son bir yılda Türkiye turnuvalarında 82 derece yaptık. İnşallah başkanımızın antrenörlerimiz ve ailelerimizin desteğiyle daha güzel başarılara imza atmak istiyoruz. Son şampiyonumuz İslam bizi ve kentimizi çok mutlu etti, gururluyuz. Diğer branşlarda da benzer başarıları gerçekleştirmek istiyoruz."