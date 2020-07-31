Avrupa'da Müslümanlar Kurban Bayramı'na Kovid-19 gölgesinde girdi - Son Dakika

Avrupa'da Müslümanlar Kurban Bayramı'na Kovid-19 gölgesinde girdi

Avrupa ülkelerinde yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı'na yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gölgesinde girdi.

Avrupa'da Müslümanlar Kurban Bayramı'na Kovid-19 gölgesinde girdi, System.String[]

Avrupa ülkelerinde yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı'na yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gölgesinde girdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de ve Köln kentinde yaşayan Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camilere akın etti. Reinickendorf ilçesinde bulunan Diyanet İşler Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Tegel Selimiye Camisi başta olmak üzere Berlin'deki camileri dolduran Müslümanlar, salgın sebebiyle alınan önlemlere uydu.

İsimlerini listeye yazarak kayıt işlemini gerçekleştiren ve ellerini dezenfekte ettikten sonra camiye giren vatandaşlar, DİTİB Eyalet Teşkilatı Başkanı Fatih Eroğlu'nun okuduğu hutbe ve kıldırdığı namazın ardından sosyal mesafeyi koruyarak bayramlaştı.

Köln kentinde de Müslümanlar, bayram namazını kılmak için başta DİTİB Köln Merkez Camisi'ne gitti. Müslümanlar burada da Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları gözeterek hijyen kurallarına uyarak ve maske takarak bayram namazını eda etti.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, DİTİB Köln Merkez Camisi'nde bayram namazı öncesinde verdiği vaazda, şu ifadeleri kullandı:

"Bayram, sevinç ve mutluluk demektir. Dertlerin ve sıkıntıların en asgariye inmesi ve bu sevincin olabildiğince fazla insan tarafından yaşanması demektir. Birileri bu sevinci doyasıya yaşarken, birileri de acı ve sıkıntı içindeyse bu durumda gerçek bir bayramdan söz edemeyiz. Gerçek bayram, sevindiğin kadar değil sevindirdiğin kadardır."

Türkmen, maddi şartları elverişli olanlar için kurban ibadetinin yerine getirilmesi, dünyanın her yerinde Müslümanlığın bir işareti ve ifadesi olduğunu kaydetti.

Berlin ve Köln'deki bazı camilerde, sosyal mesafe kuralı ve cemaatin yoğunluğu sebebiyle bayram namazı birden fazla kez kılındı.

İtalya

İtalya'nın pek çok kentinde yaşayan binlerce Müslüman, Kurban Bayramı vesilesiyle bulundukları kentlerde bayram namazlarını kıldı. Kuzeydeki Milano kenti ve çevre vilayetlerde yaşayan Türk toplumu, bayram namazında bir araya geldi. Milano, Como, Modena, Imperia kentlerinde yaşayan Türk vatandaşları, DİTİB camilerinde Kovid-19 salgınına yönelik belirlenen tedbirler çerçevesinde sosyal mesafeye uygun şekilde bayram namazını kıldı ve sonrasında bayramlaştı.

Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Abdulmetin Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl bayram namazını Milano'daki vatandaşlarla kıldıklarını söyledi. Yoğunluğa rağmen sosyal mesafe, maske, tek kullanımlık seccade gibi kurallara azami şekilde dikkat ettiklerini ifade eden Yalçın, "İtalya'da vatandaşımızın Diyanet'e oldukça yoğun bir ilgisi var." dedi.

Yalçın, vekaleten kurban bağışlarının İtalya'da her yıl artarak sürdüğünü belirterek bu yıl 400 civarında bağış toplandığı bilgisini paylaştı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan ve Inter de İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Belçika

Belçika'da yaşayan Müslümanlar da Kurban Bayramı'nı kutluyor.

Başkent Brüksel'de yaşayan çok sayıda Türk, Fatih Camisi'nde bayram namazı için toplandı ve Kovid-19 salgını nedeniyle namaz mesafeli şekilde kılındı. Camiye gelenler, yanlarında getirdikleri seccadelerini kullandı, namazdan sonra tedbir için bayramlaşma uzaktan yapıldı. Cemaat, sosyal mesafeye uyarak camiden ayrıldı.

Öte yandan Kovid-19 vakası çıkması ihtimaline karşı camiye gelenlerin telefon ve adres bilgileri de alındı.

- KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesim merkezlerinde yoğunluk yaşandı. Başkent Lefkoşa'da yaşayanlar, bayram namazının ardından kesim alanlarında kurbanlarını kesti. Kesim alanlarında Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı önlemler de alındı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Veteriner Dairesi yetkilileri de sürekli denetimlerini sürdürdü.

Lefkoşa'daki kurban kesim yeri sorumlusu Tevfik Balcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kesim sırasında mümkün olduğunca Kovid-19 tedbirlerine dikkat ettiklerini aktararak "İslami şartlara uygun bir şekilde, uzman ekiplerimiz tarafından kurban kesimi yapıyoruz. Bayram boyunca yaklaşık olarak 250 büyükbaş, 100 de küçükbaş kurban kesilecek." ifadesini kullandı.

Türk Kızılay KKTC'de 50 büyükbaş kurban kesti

Türk Kızılay Kuzey Kıbrıs Delegasyon Başkanı Recep Günaydın, Türk Kızılay olarak KKTC'de yurt içi ve dışından bağışçıların vekaletinde 50 büyükbaş kurban kesimini tamamladıklarını ve bunların 350 hisse olarak pay edileceğini kaydetti.

Günaydın, "Hijyenik koşullar içerisinde kurban kesimini tamamlamış olduk. Bütün bağışçılarımızın Allah kurbanlarını kabul eylesin. Hisseleri, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay ile KKTC genelindeki muhtaç insanlara dağıtacağız." diye konuştu.

KKTC vatandaşı Murat İnci ise kurban kesim sırasının düzenli ilerlediğini ve herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını kaydetti.

Kurban Bayramı, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 12:55

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa'da Müslümanlar Kurban Bayramı'na Kovid-19 gölgesinde girdi - Son Dakika
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