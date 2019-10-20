Son Dakika Haberleri: Avrupa'da Müslümanlara en sıcak bakan ülkeler hangileri?
Son Dakika Dünya Avrupa'da Müslümanlara en sıcak bakan ülkeler hangileri?

Avrupa'da Müslümanlara en sıcak bakan ülkeler hangileri?

54 dakika önce

15 Avrupa ülkesinde Müslümanlara karşı açıklık ile ilgili yürütülen araştırmanın sonuçlarına göre Müslümanları "aile üyesi" olarak en çok kabul eden ülke Hollanda oldu.

Avrupa'da Müslümanlara en sıcak bakan ülkeler hangileri?, System.String[]

15 Avrupa ülkesinde Müslümanlara karşı açıklık ile ilgili yürütülen araştırmanın sonuçlarına göre Müslümanları "aile üyesi" olarak en çok kabul eden ülke Hollanda oldu.


Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli düşünce kuruluşu Pew Research Center, 15 Avrupa ülkesinde yaşayan gayrimüslimlere Müslümanları "komşu" ve "aile üyesi" olarak kabul edip etmeyeceklerine yönelik sorular yöneltti.

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Hollanda, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 08:59 
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