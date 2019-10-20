Avrupa'da Müslümanlara en sıcak bakan ülkeler hangileri?
54 dakika önce
15 Avrupa ülkesinde Müslümanlara karşı açıklık ile ilgili yürütülen araştırmanın sonuçlarına göre Müslümanları "aile üyesi" olarak en çok kabul eden ülke Hollanda oldu.
15 Avrupa ülkesinde Müslümanlara karşı açıklık ile ilgili yürütülen araştırmanın sonuçlarına göre Müslümanları "aile üyesi" olarak en çok kabul eden ülke Hollanda oldu.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli düşünce kuruluşu Pew Research Center, 15 Avrupa ülkesinde yaşayan gayrimüslimlere Müslümanları "komşu" ve "aile üyesi" olarak kabul edip etmeyeceklerine yönelik sorular yöneltti.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 08:59
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