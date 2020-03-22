Avrupa'da Müslümanlara 'koronavirüs jesti': Bazı ülkelerde camilerden ezan okunmasına izin çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avrupa'da Müslümanlara 'koronavirüs jesti': Bazı ülkelerde camilerden ezan okunmasına izin çıktı - Son Dakika Dünya

Avrupa'da Müslümanlara 'koronavirüs jesti': Bazı ülkelerde camilerden ezan okunmasına izin çıktı

6 saat önce

Avrupa'da Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde bazı camilerde koronavirüs salgını nedeniyle Müslümanlara moral vermek amacıyla ezan okunmaya başladı.

Avrupa'da Müslümanlara 'koronavirüs jesti': Bazı ülkelerde camilerden ezan okunmasına izin çıktı, System.String[]

Almanya ve Hollanda'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tedirgin olan Müslümanlara moral vermek amacıyla belirli camilerde, bazı vakitler hoparlörden ezan okunmasına izin verildi.


Avrupa'da Hristiyan nüfusun fazla olduğu ülkelerde ezanın sadece cami içerisinde belirli ses seviyesinde okunmasına izin veriliyordu.

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Hollanda, Almanya, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:45 

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