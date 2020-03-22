Avrupa'da Müslümanlara 'koronavirüs jesti': Bazı ülkelerde camilerden ezan okunmasına izin çıktı

Almanya ve Hollanda'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tedirgin olan Müslümanlara moral vermek amacıyla belirli camilerde, bazı vakitler hoparlörden ezan okunmasına izin verildi.



Avrupa'da Hristiyan nüfusun fazla olduğu ülkelerde ezanın sadece cami içerisinde belirli ses seviyesinde okunmasına izin veriliyordu.