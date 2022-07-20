Avrupa'da orman yangınları etkisini sürdürüyor - Orman yangını havadan görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa'da orman yangınları etkisini sürdürüyor - Orman yangını havadan görüntülendi

20.07.2022 13:24

Yükselen alevler Yangın söndürme çalışmaları Yerleşim yerine ulaşan alevler Yangının havadan görüntüsü İtalya'nın kuzeyinden güneyine farklı noktalarında çıkan orman yangınları günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Yükselen alevler

Yangın söndürme çalışmaları

Yerleşim yerine ulaşan alevler

Yangının havadan görüntüsü İtalya'nın kuzeyinden güneyine farklı noktalarında çıkan orman yangınları günlük hayatı olumsuz etkiledi. Lucca bölgesine bağlı Massarosa kenti civarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yerleşim yerine ulaşan alevler havadan görüntülendi. Trieste kenti civarında çıkan yangınlara ise havadan ve karadan müdahale ediliyor.

YORUMLAR
500
Bir Küçük Gün Işığı Dizisinden İlk Kare Geldi Bir Küçük Gün Işığı Dizisinden İlk Kare Geldi İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
Kaynak: AA

İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa'da orman yangınları etkisini sürdürüyor - Orman yangını havadan görüntülendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:19 Film gibi hayatta kalma öyküsü! 8 gün boyunca ormanda yaşayan Şehmus neden çıplak olduğunu anlattı
13:16 FETÖ'nün futbol yapılanmasında karar çıktı! Milli futbolcu Zafer Biryol'a hapis cezası verildi
13:04 Dede yanlışlıkla torununu da vurdu! Kızının birlikte olduğu yabancı şahsa kurşun yağdırdı
12:56 Sosyal medyayı sallayan görüntü! Halay çekenler insan değil mi?
12:36 Meteorolojiden 'Türkiye'de aşırı sıcak' açıklaması: Söz konusu değil
12:21 19 yaşındaki genç cinayet kurbanı mı oldu? Acılı aile intihara inanmıyor
12:04 Aşırı sıcakların etkisiyle yangınların çoğaldığı İngiltere'de halk alevlerden kaçmak için siper kazıyor
11:44 Hakan Ural'dan "Tek gecelik ilişkimin ürünü" diyen babası Selçuk Ural'a yanıt: Allah var gam yok, her olanda bir hayır vardır
11:35 MİT'ten yurt dışı operasyonu! 7 yıl önce Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden saldırının faili PKK'lı terörist Savaş Çelik, Türkiye'ye getirildi
11:34 Güne yükselişle başlayan dolar 17,58 seviyesinden alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 13:33:04. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa'da orman yangınları etkisini sürdürüyor - Orman yangını havadan görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement