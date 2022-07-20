Yangının havadan görüntüsü İtalya 'nın kuzeyinden güneyine farklı noktalarında çıkan orman yangınları günlük hayatı olumsuz etkiledi. Lucca bölgesine bağlı Massarosa kenti civarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yerleşim yerine ulaşan alevler havadan görüntülendi. Trieste kenti civarında çıkan yangınlara ise havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: AA

İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Avrupa'da orman yangınları etkisini sürdürüyor - Orman yangını havadan görüntülendi - Son Dakika

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