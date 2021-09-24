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Avrupa'da örneği yok! Bakan Yanık, 150 dönüm üzerine kurulacak sosyal hizmet şehrinin detaylarını Haberler.com'a anlattı - Son Dakika

Avrupa'da örneği yok! Bakan Yanık, 150 dönüm üzerine kurulacak sosyal hizmet şehrinin detaylarını Haberler.com'a anlattı

24.09.2021 18:47

Haberler.com YouTube kanalında Esra Öztürk'ün konuğu olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Arnavutköy Yassıören'de 150 dönüm üzerine kurulacak sosyal hizmet şehri hakkında bilgi verdi. Lansmanı yapılacak tesisin Avrupa'da bir örneği olmadığını belirten Bakan Yanık, "Biz Darülaceze'nin kültürünü, felsefesini birebir aynı şekilde Arnavutköy Yassıören'e, o 150 dönümün üzerine taşıyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde bağışlar ve kendi gelirleriyle hizmet veren Darülaceze'nin sürdürülebilirliği ve daha kaliteli hizmet sunabilmesi için hayata geçirilecek Darülaceze Yurdu ve Kültürel Tesisi yarın açılacak. Açılışta Avrupa'da bir örneği olmayan 150 dönüm üzerine kurulacak dev sosyal hizmet şehrinin de lansmanı yapılacak.

Haberler.com YouTube kanalında Esra Öztürk'ün konuğu olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle hizmete açılacak Darülaceze Yurdu ve Kültürel Tesisi'nin 14 bin 783 metrekare, 231 oda ve 901 kişi kapasiteli öğrenci yurdu, 7 bin 383 metrekare üniversite, 2 bin 133 metrekare ticari birimler, 367 metrekare Aile Sağlık Merkezi, 12 bin 207 metrekare otopark-sığınak ve teknik hacimler olmak üzere toplam 36 bin 873 metrekarelik açık ve kapalı inşaat alanına sahip olduğunu vurguladı.

"YAPILACAK ŞEHRİN AVRUPA'DA BİR ÖRNEĞİ YOK"

Dev tesisin açılışında Avrupa'da bir örneği olmayan 150 dönüm üzerine kurulu sosyal hizmet şehrinin lansmanını da yapacaklarını ifade eden Bakan Yanık, "Yapılacak bu şehrin Avrupa'da bir örneği yok. Dünyada var mı henüz bulamadık. Sultan Abdülhamit Han, döneminin çok çok ilerisinde, çok özel bir zeka. O günkü şartlarda imparatorluğu nasıl ayakta tuttuğunu biliyoruz. Bir insan olarak da muhteşem bir zeka ve muhteşem bir kalp. Darülaceze, Sultan Abdülhamit Han'ın 1895'te irade ettiği ve kuruluşuna kendisinin şahsi bağışlarıyla başlanan bir müessese. Balkan Savaşları'nın hemen akabinde imparatorluğun diğer beldelerinden çok fazla yetim, öksüz, şehit çocuğu topladığı bir dönemdir. Darülaceze ilk başta şehit çocuklarını toplamak ve Balkan Savaşları'ndan sonra çok zor durumda kalan engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahibi insanlar için kurulmuş bir yer. Biz Darülaceze'nin bu kültürünü, bu felsefesini birebir aynı şekilde Arnavutköy Yassıören'e, o 150 dönümün üzerine taşıyoruz" dedi.

"1098 YATAK KAPASİTELİ OLACAK"

Sosyal hizmet şehrinde, her iki yanı yüksek ağaçlarla çevrili geniş bir ana cadde, meydanda köy kahvesi ve restoran, 500 kişilik cami ile aynı bahçe içerisinde kilise ve havra yer alacak. Tesis içerisinde gelecekte ihtiyaç olması halinde kullanabilecek 5 bloktan oluşan 174 yatak kapasiteli rezerv alan da olduğunu belirten Bakan Yanık, "Tesiste cami, havra ve kilise yan yana olacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kimliğine, dinine, etnik kökenine, mezhebine bakmaksızın bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da kapılarımız sonuna kadar açık. Darülaceze'nin kuruluş felsefesi neyse aynısını yeni tesisimizde de yaşatmış olacağız. İhtiyaç olması halinde buralara yeni bölümler yapılabilecek. 1098 yatak kapasiteli olacak. Çok devasa bir tesis olacağı için çalışanlarımız için lojmanlar ve orada kalan misafirlerimizin aileleri için konaklama mekanları da yapacağız" şeklinde konuştu.

"MERKEZİ BÜTÇEDEN DESTEK ALMAMAYA GAYRET EDECEĞİZ"

Son olarak Darülaceze'nin kurulduğu 1895 yılından bu tarafa genel bütçeden tek kuruş para almadan milletin bağışlarıyla ve kendi öz mal varlığını değerlendirerek ayakta durduğuna vurgu yapan Bakan Yanık, "Sosyal hizmet şehrimiz çok büyük bir proje. Merkezi bütçeden destek almamaya gayret edeceğiz. Merkezi bütçeden tedbiren bir pay ayrılacak ama bağışlarla tamamlamak istiyoruz. Bu vesile ile Darülacezemize bağışta bulunmak isteyenler internet sitesine girdiklerinde nereye ne tür bağışlar yapacaklarını görecekler" ifadelerine yer verdi.

Avrupa'da örneği yok! Bakan Yanık, 150 dönüm üzerine kurulacak sosyal hizmet şehrinin detaylarını Haberler.com'a anlattı

Derya Yanık, Esra Öztürk, Darülaceze, Youtube, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Avrupa'da örneği yok! Bakan Yanık, 150 dönüm üzerine kurulacak sosyal hizmet şehrinin detaylarını Haberler.com'a anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa'da örneği yok! Bakan Yanık, 150 dönüm üzerine kurulacak sosyal hizmet şehrinin detaylarını Haberler.com'a anlattı - Son Dakika
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