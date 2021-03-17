Avrupa'da otomobil pazarı Şubat ayında küçüldü - Son Dakika

Avrupa'da otomobil pazarı Şubat ayında küçüldü

17.03.2021 12:39
Avrupa'da otomobil pazarı Şubat ayında küçüldü, System.String[]

Avrupa'da otomobil pazarı 2021 Şubat döneminde yıllık bazda yüzde 20,3 daraldı.

Avrupa'da otomobil pazarı 2021 Şubat döneminde yıllık bazda yüzde 20,3 daraldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre Avrupa otomobil pazarı 2021 Şubat döneminde 2020 yılı aynı dönemine göre yüzde 20,3 azalarak toplamda 850 bin 170 adet satış seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında ise bu rakam 1 milyon 66 bin 172 adetti.

Avrupa otomobil pazarı AB, UK (Birleşik Krallık) ve EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) ülkeleri toplamına göre 2021 Ocak - Şubat ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1 azaldı ve toplam 1 milyon 693 bin 59 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 2 milyon 200 bin 957 adetti.

Türkiye Şubat ayında Avrupa otomobil pazarında 6'ncı sırada

Türkiye Avrupa otomobil satışları sıralamasında 2021 yılının Şubat ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,1 artış göstererek 80 bin 107 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6'ncı ülke olarak yer aldı.

Ülkelere göre en fazla düşüş Portekiz'de

Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüşü yüzde 59 ile Portekiz yaşadı. Portekiz'i takip eden ülkeler ise sırasıyla yüzde 47,5 ile Litvanya ve yüzde 38,4 ile İspanya oldu.

Avrupa otomobil pazarında en fazla büyüme gösteren ülke İsveç

Avrupa otomobil pazarında geçen yılın Şubat ayına göre en fazla büyümeyi yüzde 5,3 ile İsveç yaşadı. 2'nci ve 3'ncü ise sırasıyla yüzde 4,9 İrlanda ve yüzde 3,3 ile Norveç büyüme gösterdi.

(İHA)

Avrupa'da otomobil pazarı Şubat ayında küçüldü

Birleşik Krallık, Otomobil, Portekiz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Avrupa'da otomobil pazarı Şubat ayında küçüldü - Son Dakika Ekonomi


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