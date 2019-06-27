Avrupa'da otomobil satışlarının azalması bekleniyor

Otomobil üreticileri, AB'de 2019'da otomobil satışlarının geçen yıla göre yüzde 1 azalmasını bekliyor.

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