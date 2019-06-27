Son Dakika Haberleri: Avrupa'da otomobil satışlarının azalması bekleniyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Avrupa'da otomobil satışlarının azalması bekleniyor

2 saat önce

Otomobil üreticileri, AB'de 2019'da otomobil satışlarının geçen yıla göre yüzde 1 azalmasını bekliyor.

Avrupa'da otomobil satışlarının azalması bekleniyor, System.String[]
Otomobil üreticileri, AB'de 2019'da otomobil satışlarının geçen yıla göre yüzde 1 azalmasını bekliyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:18 
AB, otomobil, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ümraniye'de polisten kaçan sürücü, yayaların arasına daldı: 2'si ağır 4 yaralı Boran Vadisi sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflarla efsane oldu! Yurt dışından bile gelen var Pasaportsuz seyahat dönemi başlıyor Kaçak avcıya vurduğu yaban keçisinin maliyeti 25 bin TL oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 16:27:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa'da otomobil satışlarının azalması bekleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]