Avrupa'da otomobil satışlarının azalması bekleniyor
2 saat önce
Otomobil üreticileri, AB'de 2019'da otomobil satışlarının geçen yıla göre yüzde 1 azalmasını bekliyor.
Otomobil üreticileri, AB'de 2019'da otomobil satışlarının geçen yıla göre yüzde 1 azalmasını bekliyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:18
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