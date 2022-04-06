AVRUPA'DA PANİĞE NEDEN OLDU, FİRMA TÜRKİYE İÇİN AÇIKLAMA YAPTI - Son Dakika

İNGİLTERE'de salmonella şüphesiyle belirli boyut ve paketlerdeki Kinder Surprise ürünlerinin geri toplatılmasına karar verildi. Türkiye için firmadan yapılan açıklamada, "Ferrero Çikolata Türkiye tarafından ithal edilen ve satışa sunulan hiçbir ürün bahsi geçen durumdan etkilenmemektedir" denildi. Salmonella hakkında bilgi veren Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Süda Tekin, "Bağışıklığı baskılanan kişilerde ve çok küçük çocuklarda veya geç tanı konulursa ölüme sebep olabilir. Bağırsaklarda delinmelere yol açan durumlarda mutlaka hastaneye gidilmeli" dedi.

Çikolata üreticisi Ferrero'nun bünyesinde olan ve Türkiye'de de üretilen Kinder Surprise isimli yumurta şekilli çikolatalarda salmonella şüphesi Avrupa'da panik yarattı. Özellikle çocukların hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. İngiltere'de 63 salmonella vakası çıkmasıyla birlikte belirli boyut ve paketlerdeki Kinder Surprise ürünlerinin geri toplatılmasına karar verildiği öğrenildi.

"BELÇİKA FABRİKAMIZDA 11 TEMMUZ 2022 VE 7 EKİM 2022 TARİHLİ ÜRÜNLERİ TOPLATIYORUZ"

Ferrero Çikolata Türkiye, konuya ilişkin yazılı açıklama yaparak, "Ferrero Çikolata Türkiye tarafından ithal edilen ve satışa sunulan hiçbir ürün bahsi geçen durumdan etkilenmemektedir. Kinder Surprise ürünlerinin bazı ülkelerde çıkan Salmonella vakalarıyla olası bağlantısına ilişkin devam eden kalite süreçlerinde yerel otoritelerle iş birliği içerisinde hareket ediyoruz. Her ne kadar yapılan testler ve analizlerde piyasaya sürülen hiçbir Kinder ürününde Salmonella bulunduğuna dair bir bulguya rastlanmasa da tüketici sağlığını birincil önceliğimiz olarak kabul ederek bu konuyu çok ciddiye alıyoruz. Bu çerçevede, Belçika fabrikamızda üretilen ve tavsiye edilen tüketim tarihi 11 Temmuz 2022 ve 7 Ekim 2022 arasında olan ürünlerimizi istemli olarak toplatıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"TÜRKİYE TARAFINDA İTHAL EDİLEN ÜRÜNLERİMİZ BAHSİ GEÇEN DURUMDAN ETKİLENMEDİ"

Türkiye tarafından ithal edilen ürünlerin bahsi geçen durumdan etkilenmediği belirtilerek "Ferrero Çikolata Türkiye tarafından ithal edilip Türkiye'de satışa sunulan Kinder Surprise tekli ve Kinder Surprise 3'lü paket ürünleri Almanya fabrikamızda üretilmektedir, Kinder Surprise Maxi ürünlerimiz ise Belçika fabrikasında üretilmekte olup tavsiye edilen tüketim tarihleri ise yukarıda belirtilen tarihlerin dışındadır. Kinder Mini Egg, Kinder Egg Hunt Kit ve Kinder Schokobons ürünleri ise Ferrero Çikolata Türkiye tarafından ithal edilmemektedir. Dolayısıyla, Ferrero Çikolata Türkiye tarafından ithal edilen ve satışa sunulan hiçbir ürünümüzün bahsi geçen durumdan etkilenmediğini kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" denildi.

'TÜRLERİ ÇOK FAZLA, VÜCUDUMUZA GİRMESİ İÇİN KİRLİ ODAKTAN GELMELİ"

Paniğe neden olan salmonella bakterisi hakkında bilgi veren Koç Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Doç.Dr. Süda Tekin, 'Salmonellalar bakterilerdir. Doğada çok rahat bulunabilen 2 binden fazla türü vardır. Ağız yoluyla, gıdalar yoluyla, iyi temizlenmemiş gıdalarla alınırlarsa hastalık yapıyorlar. Bu bakteriler vücuda girdikten sonra kana geçer. Özellikle yüksek ateş, bulantı, kusma, ishal belirtileri gösterir. Çocuklar ve yaşlı insanlar da ölüme kadar giden bir süreç olabilir. Türleri çok fazla, vücudumuza girebilmesi için kirli bir odaktan gelmesi lazım. Özellikle kanalizasyon bunlardan biri" diye konuştu.

'MUTLAKA EL HİJYENİ"

Doç.Dr. Süda Tekin, salmonella bakterisine karşı alınması gereken önlemleri açıklayarak, 'Mutlaka el hijyeni, bilmediğimiz yerlerden çiğ gıda tüketiminin olmamasına dikkat etmeliyiz. Yumurta, süt gibi proteinli gıdalarda daha fazla görülür. Örneğin; beklemiş sütlaç, iyi şekilde saklanmamış yaş pastalar, dışarıda bekletilmiş tavuk bunlarda daha çok görülür. O yüzden iyi bir şekilde pastörize edilmiş sütler tüketilmeli, iyi pişirilmiş tavuk yenmeli. Çikolata ambalajlandıktan sonra temiz ellerle açarsak bakteri bulaşmaz. Ancak belli ki bakterinin o gıdanın içerisine bir şekilde girmesine neden olmuş bir durum söz konusu" şeklinde konuştu.

'ÇOK KÜÇÜK ÇOCUKLARDA VEYA GEÇ TANI KONULDUĞUNDA ÖLÜME NEDEN OLUR"

Tekin, salmonella bakterisinin ölüme neden olabileceğini de belirterek, 'Eskiden 19. Yüzyılın başında çok ciddi salgınlar yapmıştır, insanları öldürmüştür ama mevcut durumda uygun antibiyotiklerle erken dönemde yönetilebilir. 140'ı geçen doğrulanmış vaka var. Belçika, Fransa, Almanya ve İngiltere'de doğrulandı. Bağışıklığı baskılanan kişilerde ve çok küçük çocuklarda veya geç tanı konulursa ölüme sebep olabilir. Diğer yandan susuzluğa sebep olarak hastaların hastaneye yatma oranını da arttırabilir. Bağırsaklarda delinmelere yol açan durumlarda mutlaka hastaneye gidilmeli. Su ve gıdalarla bulaştığı için çok hızlı bir şekilde yayılabilir" dedi