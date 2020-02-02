Son dakika: Avrupa'da peş peşe saldırılar! Londra'nın ardından Belçika'da da bıçaklı saldırı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Son dakika: Avrupa'da peş peşe saldırılar! Londra'nın ardından Belçika'da da bıçaklı saldırı düzenlendi - Son Dakika Dünya

Son dakika: Avrupa'da peş peşe saldırılar! Londra'nın ardından Belçika'da da bıçaklı saldırı düzenlendi

47 dakika önce

Son dakika: İngiltere'nin başkenti Londra'daki bıçaklı terör saldırısının ardından Belçika'nın Gent kentinde de bir bıçaklı saldırı yaşandı. Polis İngiltere'deki olaydaki gibi saldırganı vurdu.

Belçika'nın Gent kentinde bir kadın, bıçaklı saldırı gerçekleştirdikten sonra polis tarafından vuruldu.

SALDIRGAN 2 KİŞİYİ BIÇAKLADI

Belçika medyasının görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre, Bevrijdingslaan Caddesi'nde 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan, polis tarafından vurularak yaralandı.

SALDIRIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cadde trafiğe kapatıldı, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Nedeni henüz açıklanmayan saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İNGİLTERE'DE DE SALDIRI OLMUŞTU

Londra'nın güneyindeki Streatham bölgesinde yerel saatle 14.00 (TSİ 17.00) civarında, bir kişi bıçaklı saldırı gerçekleştirdikten sonra polis tarafından vuruldu. Polisin açıklamasında, saldırganın öldüğü belirtilirken, "2 yaralının olduğunu düşünüyoruz. Durumlarına ilişkin güncelleme bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

Son dakika: Avrupa'da peş peşe saldırılar! Londra'nın ardından Belçika'da da bıçaklı saldırı düzenlendi
Londra'da bıçaklı terör saldırısı: Yaralılar var

Belçika, Londra, Polis, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:15 Kaynak: AA
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