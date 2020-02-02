Son dakika: Avrupa'da peş peşe saldırılar! Londra'nın ardından Belçika'da da bıçaklı saldırı düzenlendi

Belçika'nın Gent kentinde bir kadın, bıçaklı saldırı gerçekleştirdikten sonra polis tarafından vuruldu.

SALDIRGAN 2 KİŞİYİ BIÇAKLADI

Belçika medyasının görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre, Bevrijdingslaan Caddesi'nde 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan, polis tarafından vurularak yaralandı.

SALDIRIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cadde trafiğe kapatıldı, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Nedeni henüz açıklanmayan saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İNGİLTERE'DE DE SALDIRI OLMUŞTU

Londra'nın güneyindeki Streatham bölgesinde yerel saatle 14.00 (TSİ 17.00) civarında, bir kişi bıçaklı saldırı gerçekleştirdikten sonra polis tarafından vuruldu. Polisin açıklamasında, saldırganın öldüğü belirtilirken, "2 yaralının olduğunu düşünüyoruz. Durumlarına ilişkin güncelleme bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

Londra'da bıçaklı terör saldırısı: Yaralılar var