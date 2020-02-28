Avrupa'da piyasalar Covid-19 salgını endişeleri nedeniye günü sert düşüşle kapattı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avrupa'da piyasalar Covid-19 salgını endişeleri nedeniye günü sert düşüşle kapattı - Son Dakika Dünya

Avrupa'da piyasalar Covid-19 salgını endişeleri nedeniye günü sert düşüşle kapattı

6 saat önce

Avrupa borsaları, Kovid-19'un Avrupa'da da hızla artması ve salgının ekonomilerde neden olacağı hasar beklentilerinin yükselmesinin etkisiyle haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Avrupa'da piyasalar Covid-19 salgını endişeleri nedeniye günü sert düşüşle kapattı, System.String[]

Avrupa borsaları, Kovid-19'un Avrupa'da da hızla artması ve salgının ekonomilerde neden olacağı hasar beklentilerinin yükselmesinin etkisiyle haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.


Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 3,54 azalarak 375,65 puandan kapandı.

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Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:51 
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