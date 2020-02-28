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Avrupa'da piyasalar Covid-19 salgını endişeleri nedeniye günü sert düşüşle kapattı
6 saat önce
Avrupa borsaları, Kovid-19'un Avrupa'da da hızla artması ve salgının ekonomilerde neden olacağı hasar beklentilerinin yükselmesinin etkisiyle haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.
Avrupa borsaları, Kovid-19'un Avrupa'da da hızla artması ve salgının ekonomilerde neden olacağı hasar beklentilerinin yükselmesinin etkisiyle haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 3,54 azalarak 375,65 puandan kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:51
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