Avrupa'da piyasalar Covid-19 salgını endişeleri nedeniye günü sert düşüşle kapattı

Avrupa borsaları, Kovid-19'un Avrupa'da da hızla artması ve salgının ekonomilerde neden olacağı hasar beklentilerinin yükselmesinin etkisiyle haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.



Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 3,54 azalarak 375,65 puandan kapandı.