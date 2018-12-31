Son Dakika Haberleri: Avrupa'da Piyasalar Seneyi Karışık Kapadı

Avrupa'da Piyasalar Seneyi Karışık Kapadı

1 saat önce

– Avrupa'da hisse senedi piyasaları yılın son gününü karışık tamamladı.

Avrupa'da Piyasalar Seneyi Karışık Kapadı, System.String[]
Avrupa'da hisse senedi piyasaları yılın son gününü karışık tamamladı.

Açılış öncesi işlemlerde, ABD'nin Çin'e uygulanan ek gümrük vergilerinden bini aşkın ürünü muaf tutacağı haberiyle, yükselişe geçen ABD hisse senedi piyasaları etkisiyle CAC40 yüzde 1.12 yükselirken, FTSE 100 yüzde 0.09 düşerek ekonomik krizden bu yana en kötü yılını tamamladı.

Euro dolara karşı yüzde 0.11 kazanımla 1.1454'e yükselirken, sterlin karşısında ise yüzde 0.68 kayıpla 0.8948'e geriledi.

ABD piyasaları da açılış öncesi işlemlerde, ABD'nin Çin'e uygulanan ek gümrük vergilerinden 1,000'i aşkın ürünü muaf tutacağı haberiyle yükselişe geçerek, Noel tatili sonrası başlayan yükselişlerini sürdürdü.

Açılış öncesi işlemlerde, Dow Jones yüzde 0.89, Nasdaq yüzde 0.86 ve S&P 500 yüzde 0.79 değer kazandı. Euro dolar paritesi ise yüzde 0.18 artışla 1.1463 düzeyindeydi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:31 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Ekonomi
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